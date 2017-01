«El 6 punts han de ser una muntanya»

En futbol, com a tots els àmbits, per assolir l´èxit, cal dominar el màxim de registres possibles. El Girona fins ara havia demostrat saber jugar amb un davanter, amb dos, treure fruits de l´estratègia, aprofundir pels carrils, mossegar...Un seguit de virtuts a les quals diumenge al vespre hi va afegir la de «gladiador». Així va definir els seus homes Pablo Machín al final del partit i un cop confirmada la victòria. De la mateixa manera ho va veure el president, Delfí Geli, que va voler felicitar l´equip pel gran partit fet contra el Sevilla Atlètic. «S´ha de felicitar l´equip per la concentració, entrega i idea de joc. Van tenir una gran actuació i van guanyar merescudament en un terreny de joc molt difícil», deia ahir Geli. El màxim dirigent del club es mostrava d´allò més satisfet amb el rendiment i la situació del Girona després de mitja volta però al mateix temps recordava que encara queda «molt» de camí per fer.

Sigui com sigui, la realitat és que el Girona treu 6 punts al Cadis i al Getafe. Aquest coixí de punts és per al president blanc-i-vermell «interessant» però no pas definitiu. «Tenim aquest avantatge i hem de procurar no perdre´l almenys», diu el president que considera que s´ha d´aprofitar per minar també la moral dels rivals. «És interessant també en l´aspecte moral. Ens cal seguir sumant punts i intentar que els rivals vegin aquesta distància com una muntanya, una paret», explicava.

El Llevant ja fa temps que juga una altra lliga i va a un altre ritme. Amb 7 punts de marge sobre el Girona i 13 respecte al Cadis i el Getafe, els valencians van a pinyó fix cap a recuperar la categoria perduda el curs passat. En aquest sentit, un dels objectius del Girona és intentar seguir el pas del Llevant i mirar d´anar-se desenganxant de mica en mica dels perseguidors. «El Llevant va començar molt regular des de la primera jornada. Nosaltres vam trigar una mica més a trobar la regularitat», destaca Geli. El president considera que veu el vestidor més madur i preparat per encarar la segona volta. «El primer any hi havia molta joventut i il·lusió. Les experiències et van marcant. Ara tenim jugadors que han viscut situacions semblants o de dificultat. Cal estar tranquils i anar pas a pas perquè tot just hem fet una mica més de mitja volta i amb un partit se´n pot anar tot en orris», deia. En aquesta línia Geli recordava que per culpa de la duresa de la competició, caldrà estar «preparats per al que pugui passar» i per aquest motiu «necessitem tots els jugadors diponibles».