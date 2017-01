Geli confia que la gespa estigui en condicions per rebre el Valladolid

Les pluges dels darrers dies van deixar molt malmès el terreny de joc de Montilivi. De fet, fins i tot hi va haver el risc que el partit contra el Sevilla Atlètic de diumenge se suspenguès. Al final es va jugar, però en una bona colla de zones la conducció de la pilota era impossible. El terreny de joc va quedar molt afectat i el fet que ahir tornés a ploure dificulta la recuperació. Delfí Geli n´és conscient i ahir deia que caldria veure com evoluciona els propers dies la gespa per valorar si cal «fer-hi algun treball». Tot i això, Geli assegura que intentaran que estigui «el millor possible» per al proper partit.