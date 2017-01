L´aspirant a l´ascens més en forma

Aquest Girona no està per ximpleries. Hi va de debò. El seu bon moment no és flor d'un dia. Va ser prémer l'accelerador, uns mesos enrere, i posar la directa. Manté encara la velocitat de creuer, passant com si res les vacances de Nadal i tornant de fer-les amb encara més força. Els números manen, i converteixen el conjunt blanc-i-vermell en l'aspirant més en forma de la categoria. Els de Machín són ara segons, a certa distància de l'imparable Llevant (7 punts) però amb un coixí que fa patxoca respecte als seus immediats perseguidors, Cadis i Getafe (6 punts). Si s'ha plantat a finals de gener en una situació idíl·lica com l'actual el Girona, és gràcies a l'embranzida que va iniciar ara fa tres mesos, tot just quan l'octubre arribava a la seva fi. Han passat 11 jornades i en aquest temps la revifada de l'equip ha estat espectacular. Tant, que pot presumir de tenir el millor balanç d'aquest període, superant la resta de rivals de la categoria.

28 punts de 33 possibles han sumat els gironins, que acumulen 9 victòries, un empat i només una derrota al llarg d'aquestes últimes 11 jornades. S'ha passat d'ocupar la desena posició i de tenir el play-off a un punt i el líder a 12, a ocupar places d'ascens directe i postular-se com un candidat amb majúscules a ser la temporada vinent a Primera. Des que es va perdre al camp del Rayo, s'ha enllaçat una ratxa espectacular, guanyant el Numància (3-0), UCAM (0-1), Lugo (3-1), Osca (1-2), Llevant (2-1), Nàstic (4-2), Saragossa (0-2), Còrdova (2-0) i Sevilla Atlètic (2-0). Tan sols s'ha empatat amb el Tenerife (1-1) i s'ha perdut al camp de l'Alcorcón (2-1). En total, 28 punts que superen els 25 del Cadis, els 23 del Llevant o els 22 de Tenerife i Getafe, en aquest mateix període de temps. L'altra cara de la moneda la protagonitzen el Mirandés (8 punts de 33) i el Còrdova (9), els pitjors d'aquests tres mesos.

És l'equip més en forma i també el millor Girona a Segona A; mai havia aconseguit tenir 42 punts després de 22 jornades l'equip de Montilivi. S'hi havia acostat en dues ocasions. En la primera, gràcies als 38 punts del curs 12/13, quan l'Elx era líder (50) i l'Almeria, segon (39). Aquell any, l'Elx no afluixaria i acabaria pujant directe amb 82 punts. Segon seria el Vila-real amb 77 i el Girona acabaria quart amb 71. El segon cop va arribar la temporada 14/15: 41 punts en 22 jornades (5è). Líder era el Las Palmas (44) i segon, el Betis (43). Els andalusos pujarien com a primers (84), acompanyats per l'Sporting, que empataria a 82 punts amb els gironins, superant-los per average general.