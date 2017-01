El Girona fa el penúltim entrenament abans de visitar aquest divendres l'Elx

El Girona ha fet aquest matí a Blanes, a les instal·lacions del Top Ten, el penúltim entrenament abans de jugar divendres al camp de l'Elx (20.00) en el partit que obrirà la jornada 23 de la Lliga 1,2,3. Machín ha citat els seus jugadors per demà al matí a l'estadi, on faran l'última jornada de treball. Posteriorment el tècnic compareixerà per fer l'anàlisi del proper partit, es facilitarà la llista de convocats i l'expedició posarà rumb cap a Alacant.

Un dels jugadors més en forma, Samuele Longo, el màxim golejador del Girona, amb 8 dianes, ha explicat avui que "aquesta és una setmana rara perquè tenim menys temps i amb prou feines farem un parell d'entrenaments abans de viatjar. Anem a Elx tranquils i convençuts de les nostres possibilitats per guanyar".

El Girona s'ha consolidat en la segona posició de la Lliga, amb 42 punts, sis més que el Cadis i el Getafe, tercer i quart amb 36, que ara per ara són els principals perseguidors en la pugna per l'ascens directe. El davanter ha dit que entén que l'afició estigui eufòrica: "segurament estem en una bona dinàmica i la gent ha de ser feliç. Però també ha de tenir clar que això és molt llarg i que hem de treballar de la millor manera per seguir així, guanyant partits".

Longo ja ha fet vuit gols però no vol revelar quina xifra s'ha proposat fins a final de temporada."Ja vaig dir al principi que me la guardava per a mi. Estic content. El més important és l'equip. Si els meus gols ajuden el Girona a guanyar, millor".