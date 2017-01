Dorca: «El Girona té un gran pressupost i una de les millors plantilles»

Set anys pesen molt i per més temporades que passin, difícilment Albert Dorca oblidarà mai el seu pas pel Girona. Aquí hi va viure dos ascensos i es va donar a conèixer al món professional, encara que després decidís agafar d'altres camins que l'han dut a vestir les samarretes de més clubs. Un d'ells és l'Elx, on juga ara, i on n'és un dels referents al mig del camp. Demà, tornarà a enfrontar-se al Girona. Ho farà amb l'estima de sempre en el que mai deixa de ser un partit especial per a ell. Però professional com és, el garrotxí vol guanyar. Sobretot perquè els il·licitans ja fa massa que no ho fan. La necessitat tira més que els sentiments i Dorca, tot i que ahir es va fer un fart d'elogiar els gironins, també va assegurar que tant ell com els seus companys tenen ben clara quina és la recepta per sumar els tres punts.

«A casa estem en una bona línia de joc, però els resultats no ens acompanyen. Si volem guanyar, hem de mostrar la nostra millor versió i fer-ho tot bé. Sempre sense renunciar al nostre estil. Toca estar seriós en defensa i potent a dalt, igualant la seva alta intensitat», explicava, abans de col·leccionar elogis cap al seu proper rival. «Està en un gran moment de forma. El seu ritme és altíssim, genera moltes ocasions de gol i serà important no perdre pilotes. Ha guanyat 8 partits dels últims 9 i això els farà venir amb molta moral», arrencava. I seguia: «És un equip especial, que fa jugar molts futbolistes per dins deixant les bandes als carrilers. Té un gran pressupost i una de les millors plantilles de la categoria». A més, per a Dorca el de Montilivi ja no és un equip «fet només per salvar-se, sinó que després de «quedar-se a les portes de l'ascens», ara el seu objectiu és molt més «ambiciós». «Tinc una espina clavada perquè el Girona és dels pocs equips que ens ha superat en tot. L'Elx que es va veure al seu camp no és l'habitual», completava.



Hervías tampoc s'entrena

Pablo Hervías, un dels futbolistes més importants de l'Elx, té cada cop més difícil jugar demà. És dubte per al duel contra el Girona, però ahir novament no va entrenar-se i es fa difícil que pugui arribar a temps. Borja Valle està descartat i encara no podrà debutar després de fitxar en aquest mercat d'hivern. També serà baixa Edu Albacar, que serà substituït per Iriondo.