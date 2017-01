Mojica treballa al marge tot esperant resoldre el seu futur

Johan Mojica, jugador del Rayo Vallecano, no juga des del novembre. Intermitent al principi del curs per culpa de les lesions, ha desaparegut del mapa al segon tram de la primera volta i és més a fora que no pas a dins del club. Aquesta setmana s'ha entrenat al marge del grup tot esperant resoldre el seu futur. Sense gaires opcions (ha jugat 60 minuts des que Rubén Baraja n'és l'entrenador i Álex Moreno i Diego Aguirre semblen anar per davant), la seva sortida és a tocar. Mojica té contracte i més d'un equip s'hi ha interessat. Un d'ells, i possiblement el més insistent, és el Girona. L'Osca és un altre, però sembla més propera la seva arribada a Montilivi. Això sí, sempre que el club i Angeliño arribin a un acord perquè el jugador marxi del club, poques setmanes després d'arribar-hi cedit.