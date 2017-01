Sense gol tres mesos després

El Girona es va quedar ahir sense marcar després de poc més de tres mesos (11 partits) veient porta. Des de l'1-0 al camp del Rayo (22 d'octubre) l'equip de Machín havia encadenat una ratxa amb 23 dianes a favor que li havien servit per firmar l'estupenda sèrie de 8 victòries en 9 partits que l'ha consolidat en la segona posició de la classificació. El curiós del cas és que abans d'encadenar aquesta sèrie de partits veient porteria, els gironins tenien gravíssims problemes per marcar: a Vallecas hi van encadenar la tercera jornada seguida sense fer-ho després dels 0-0 contra Cadis i Oviedo.

Amb aquests 23 gols en 11 partits el Girona havia aconseguit 9 victòries, un empat i una derrota, la d'Alcorcón (2-1). En contra només havia rebut, per altra banda, vuit dianes. Ahir tot es va estroncar a Elx, i de la manera més dolorosa, a dos minuts del final, quan pràcticament els dos equips ja donaven per bona la igualada inicial. Ara els de Machín hauran d'estar molt pendents dels resultats dels seus rivals. Demà el Getafe visita el Numància (12.00) i el Cadis, el Mallorca (18.00). Andalusos i madrilenys, amb sis punts menys a la classificació, són els principals perseguidors en la lluita per l'ascens directe.

La d'ahir va ser la cinquena derrota dels gironins en 23 jornades de lliga, una xifra que els manté com el segon equip amb menys partits perduts del campionat, ara igualats amb el Tenerife, i només superats pel líder, el Llevant, amb tres. Totes les derrotes tenen un denominador comú: han sigut per la mínima: l'1-0 ha sigut el marcador repetit a Mallorca, Vallecas i Elx, mentre que a Valladolid i a Alcorcón el resultat va ser de 2-1. Des del 2-0 que el Girona va encaixar a Las Palmas l'abril de 2015 que l'equip no cau per més d'un gol de diferència a la lliga regular, una dada que confirma la fiabilitat d'un bloc de Machín que ahir es va veure severament penalitzat per una badada defensiva.

Els gironins ja tenen el camí traçat de les pròximes jornades de febrer, abans d'un mes de març que promet emocions fortes perquè passaran per Montilivi el Getafe i el Cadis, ara mateix els dos grans rivals en la pugna per l'ascens directe donant el Llevant ja com a gairebé inabastable. A l'estadi els de Machín hi rebran el Valladolid (diumenge 5, 20.00) i el Mallorca (dissabte, 18, 20.00); a fora es visitarà un altre camp maleït, el de l'Almeria, on mai s'ha guanyat (dissabte 11, 16.00), i el d'un Mirandés amb urgències que lluita per no baixar (dissabte 25, 18.00).