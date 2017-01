Machín: «El partit era el 0-0 més clar de la història però han marcat de rebot»

Poques excuses hi havia ahir. El Girona havia fet un partit molt fluix i, si bé és cert que l'Elx va comptar amb el factor sort al final per guanyar, també ho és que els blanc-i-vermells aquest factor no el van ni buscar. Els locals no van fer res de l'altre món per endur-se els tres punts en un partit dels més lletjos i ensopits que ha fet últimament el Girona. Segurament per això, va fer encara més ràbia perdre un punt a tres minuts del final. «Estic fastiguejat. Era un partit realment dolent en què cap dels dos equips hem estat bé ni encertats», deia Pablo Machín a la conferència de premsa posterior. El sorià lamentava haver deixat escapar un punt que ja veia al sarró. «Quan semblava que era el 0-0 més clar de la història, gairebé sense voler-ho, Correa ha fet el gol». Machín, resignat, reconeixia que toca «assumir la derrota i pagar la nostra penitència». No obstant això, el tècnic té claríssim que la derrota d'ahir no ha de desviar el Girona del camí traçat fins ara. «Això no ens ha de fer sortir de la línia de treball que duem. Tenim els mateixos objectius».

Va ser un partit espès, gris, lleig on el Girona va estar a anys llum d'aquell equip dinàmic i alegre que busca constantment la porteria contrària. En aquest sentit, Machín no negava que ahir s'hagués pogut fer menys en atac que normalment però recordava que d'ambició no n'hi havia mancat. «Si l'ambició es demostra amb els futbolistes que tenim al camp, hem tret els més ofensius que tenim. Primer amb Sandaza i Portu i Borja, que són gairebé davanters. Després hem posat dues referències amb Longo, però l'Elx no ens ha deixa que funcionés». Machín va destacar la feina del conjunt local que no va deixar estar còmodes mai els gironins. En aquest sentit, Machín va subratllar que l'Elx havia variat la seva manera de jugar per enfrontar-se al Girona. «Més que el canvi de sistema, que ja l'havia utilitzat en altres ocasions per assegurar marcadors, l'Elx ha canviat la formar de jugar», subratllava. «Són un equip combinatiu i avui (per ahir) no han estat l'Elx de tota la temporada. Nosaltres els hem pressionat i no els hem deixat. Això ha fet que ells apostessin pel tu a tu, sense arriscar gens al darrere», explicava. El sorià recordava que durant la temporada ja s'han enfrontat a equips que han canviat la seva manera habitual de jugar quan s'han hagut d'enfrontar al Girona. «Intentem avançar-nos als rivals i dir als futbolistes més o menys per on poden fer mal».

Machín confia no trobar a faltar el punt que el Girona gairebé tenia a final de temporada. «El futbol és un joc d'encerts i errors. El que menys errors ha comès avui ha estat el que ha sabut aprofitar el del rival», argumentava. Això sí, Machín reconeixia que al Girona li havia costat «una mica més que a l'Elx» generar perill.

La derrota posa punt i final a la ratxa de quatre victòries del Girona (Nàstic, Saragossa, Còrdova i Sevilla Atlètic) que havia disparat l'equip a la classificació fent-li agafar sis punts d'avantatge respecte al tercer, el Cadis. Caldrà veure què fan demà els andalusos i el Getafe, que també són a sis punts dels gironins, i a quant es queda la distància amb els perseguidors. En aquest sentit, Machín no creu que es rebaixi l'eufòria entre l'afició però insta tothom a ser realista recordant que, d'aquí a final de temporada, de derrotes n'arribaran més. «L'eufòria? És bo que els aficionats s'il·lusionin. No ha de baixar ara. Jo ja havia avisat que tard d'hora les derrotes arribarien», deia un Machín que donava la raó al tècnic de l'Elx, José Alberto Toril, que havia dit que quan es duen moltes victòries seguides, la derrota «és més a prop».

La plantilla va marxar ahir tot just acabat el partit amb autobús cap a terres gironines i gaudirà de dos dies de descans. Dilluns començarà a preparar el partit de diumenge contra el Valladolid.