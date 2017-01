Girona FC: Una estranya experiència

El que va passar a Elx, divendres al vespre, es pot qualificar perfectament d'accident. Si ja és difícil guanyar un partit a Segona A, més encara és fer-ho quatre vegades seguides, i gairebé impossible és allargar la ratxa fins a cinc. Però, sobretot, el que és encara més complicat és que, setmana rere setmana, la imatge de solidesa, consistència i bon futbol es mantingui intacta. Costa. També per al Girona, el millor Girona que s'ha vist fins ara a l'etapa moderna del club a la categoria.

Al Martínez Valero es va veure, possiblement, un dels pitjors partits de l'equip aquesta temporada. No va ser dominat, però tampoc va dominar; li van generar poc perill, però tan sols va xutar un cop entre els tres pals (i gairebé sense voler). Una actuació que ratlla el suspens, que es va resumir en la còmica acció que va significar l'1-0 definitiu. Un dia per oblidar. Caure a Elx va significar la cinquena derrota d'aquesta lliga; possiblement una clatellada per a tots aquells que ja es veien a Primera quan encara queda hivern. Però res que hagi de ser preocupant. Perquè números en mà, no hi ha motius per als nervis ni el pessimisme. Amb una veritat n'hi ha prou: de les nou temporades seguides a Segona A, aquesta és la que més temps s'ha trigat a perdre 5 partits.

Sempre, la cinquena havia caigut abans. Moltes o poques jornades enrere, però sempre abans. Ja no és que s'haguessin sumat menys punts, sinó que a cada temporada s'havien perdut els mateixos o més partits passades 23 jornades. Un senyal que diu que, tot i la imatge d'equip pla i sense idees que es va veure a Elx, la trajectòria en termes generals encara és bona. Boníssima. Resumint: després de 23 partits, els de Machín només han perdut en 5 ocasions: 2-1 a Valladolid i Alcorcón, i 1-0 a Palma, Vallecas i Elx. Sempre per la mínima. A tot això, superat l'equador del campionat, són 21 els gols encaixats.

Per a aquells qui no ho acaben de veure tan clar després de la desil·lusió del Martínez Valero, una comparació ràpida: fa tot just un any, també amb 23 partits de lliga, el Girona havia encaixat fins a 8 derrotes, tot i haver rebut els mateixos 21 gols. El mateix Girona que acabaria jugant el play-off quedant-se de nou a les portes de Primera. Una dada més: fa dos anys, quan l'equip no va pujar perquè el cap de Caballero (Lugo) i un cúmul de despropòsits ho van evitar, es tancava la jornada 23 amb les mateixes derrotes: 5. Ara bé, la cinquena havia arribat molt abans: al dissetè partit, a Saragossa (2-1). A més llavors, tot i portar només 19 gols en contra, els gironins eren cinquens i no segons com ho són ara. Tampoc l'any de Rubi (12/13) les perspectives eren tan positives. És ben fàcil resumir-ho: 23 jornades i el Girona havia encaixat 6 derrotes, una més que ara. A la classificació, un esglaó per sota (tercers, en zona de promoció). I la defensa, més tova: 25 gols encaixats i no pas 21 com actualment.

Un capítol a part mereixen d'altres trajectòries encara més (o molt més) erràtiques. Per començar, la del exercici 13/14. A finals de gener, ja amb Javi López a la banqueta, es tancava la 23 jornada de lliga amb un Girona enfonsat en descens per culpa, entre d'altres coses, de 8 partits perduts i un total de 30 gols en contra. Dos anys enrere (11/12) el panorama era molt pitjor. L'estadística era espantosa: 12 derrotes en 23 jornades (més de la meitat), 37 gols encaixats i una preocupant penúltima posició. Similar als guarismes del curs 09/10. També en descens, fins a 38 gols rebuts i una desena de partits perduts. Una mica millor (però ni de bon tros com ara) van ser els números de les temporades 10/11 i 08/09, totes dues amb Raül Agné d'entrenador. En la primera, novena posició, 31 gols encaixats i 7 derrotes després de 23 partits. En la segona, onzena posició, 24 gols rebuts i un més que meritori sisè lloc, tenint en compte que aquell Girona tot just havia recuperat el seu lloc a la Segona Divisió A.

El Llevant també falla

El Girona es mantindrà a 7 punts del líder Llevant després que ahir els valencians caiguessin a Alcorcón (2-0). Els gironins estaran molt atents al que faci avui el Getafe al camp del Numància i el Cadis en la seva visita a Palma contra el Mallorca.