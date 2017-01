El Girona confirma la cessió de Mas al Gavà i la rescissió de Pol Llonch

El Girona ha anunciat aquest migdia la sortida de l'equip de Carles Mas en qualitat de cedit al Gavà. D'aquesta manera, el central banyolí buscarà minuts al conjunt blaugrana, de Segona B, un cop plenament recuperat de la lesió de genoll que va patir l'any passat. Mas no ha disputat cap partit aquest curs perquè no tenia la fitxa tramitada i ara club i jugador han optat per una cessió per tal de recuperar el ritme i la seva millor versió.

D'altra banda, el migcampista barceloní Pol Llonch abandona la disciplina del Girona després que el club li hagi donat la carta de llibertat. Llonch estava jugat aquesta temporada al Granada B, de Segona B, però ha rebut una oferta irrebutjable del Wisla Cracòvia de Polònia. Llonch va jugar al Girona la temporada passada amb poc protagonisme i aquest 30 de juny acabava contracte. El club no cobrarà res pel seu adéu.