Dos dies per definir la plantilla

La derrota contra l´Elx de divendres no ha alterat els plans de la direcció esportiva del Girona. Malgrat la mala imatge i la desfeta, les intencions de Quique Cárcel a quaranta-vuit hores per tancar-se el mercat d´hivern continuen sent les mateixes. El màxim responsable esportiu blanc-i-vermell té unes quantes carpetes obertes al cim de la taula entre les quals destaca la contractació d´un davanter. Des que a l´estiu el club no va poder incorporar un quart atacant, el Girona ha estat regirant el mercat a la recerca d´un home ofensiu «diferent i capaç de generar ell sol ocasions». Sobrino (Alabès) i Chuli (Almeria) eren dos dels objetius però el manxec de moment es vol quedar a Vitòria i Chuli podria tenir un peu al Getafe. Un altre dels fronts oberts és un d´inesperat. Les arribades d´Angeliño i Maffeo cedits pel Manchester City el primer dia en què es va obrir el mercat semblaven deixar enllestits els carrils. Tanmateix, el gallec no acaba d´encaixar ni d´adaptar-se i, veient que no té garantits els minuts, ha demanat sortir. La reacció de Cárcel al cas Angeliño va ser immediata i de seguida va lligar el de Johan Mójica del Rayo. El colombià és a l´espera que Angeliño surti per aterrar a Montilivi cedit amb opció de compra. L´últim cas pendent, a l´espera que entre avui i demà no hi hagi cap sorpresa, és el de Carles Mas. El central banyolí, un cop recuperat de la greu lesió de genoll, havia rebut l´interès del Lleida i el Ponferradina i els últims dies s´ha afegit a la seva llista de pretendents.

La prioritat en atac era, o és encara, un Rubén Sobrino que de moment no té intenció d´abandonar l´Alabès. El jugador, propietat del Manchester City, fa temps que coneix l´interès del Girona, al qual cal afegir-hi el del Leganés i el d´altres equips de Segona, però té coll avall que es vol quedar a Vitòria i més amb l´equip classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. Un altre jugador amb qui s´ha negociat és Chuli, de l´Almeria. L´andalús ha estat objecte de desig de molts clubs de Segona (Tenerife, Almeria...) a més a més del Girona. El seu elevat sou feia que l´Almeria estigués interessat a treure-se´l de sobre per poder reforçar-se. Malgrat que els últims dies a causa dels mals resultats de l´Almeria semblava que el club se´l volgués quedar, Chuli encara té la porta oberta i, amb el Girona encara a l´aguait, és el Getafe ara el més ben posicionat per fitxar-lo. Els madrilenys alliberaran Kike Sola, que ho tindria fet amb el Numància, i Chuli seria el seu relleu.

Les negatives provisionals de Sobrino i Chuli han fet que el club hagi obert altres vies i que fins i tot es pugui plantejar no reforçar l´equip si no troba el candidat ideal. Aquesta possiblitat ja ha estat assenyalada diverses ocasions per Pablo Machín. Tot i això, la idea és ampliar el fons d´armari i la competència bàsicament per curar-se en salut si hi ha lesions o sancions aquesta segona volta. El mercat d´atacants està saturat ja que la majoria d´equips n´estan buscant. En aquest sentit, i malgrat que es tracta d´una possibilitat molt difícil, un dels jugadors pels quals hauria preguntat el Girona és el de Nano (Eibar). El davanter canari està gaudint de molt pocs minuts en la seva primera temporada a Primera i el Tenerife ja ha intentat recuperar-lo cedit. El club basc ha estat sempre reticent a deixar-lo anar i més encara arran de la lesió de Kike García. Tot i això, en cas que entre avui i demà es produís alguna alta en atac a l´Eibar, el futur de Nano podria variar.

Aquestes darreres quaranta-vuit hores es preveuen ben mogudes no només al Girona sinó a molts dels equips de la categoria. Un dels que es reforçaran avui és el Reus, que té lligada la contractació de l´exmigcampista del Girona i del Llagostera Marcos Tébar. A més a més, ahir el Llevant, líder de la competició, va anunciar l´arribada del porter del Granada Oier Olazábal, que ocuparà el lloc d´Álex Remiro, repescat per l´Athletic Club.