El Getafe perd però el Cadis retalla un punt i se situa a cinc del Girona

Resten encara 19 jornades per acabar la competició a Segona Divisió A i, tal i com va recordar Pablo Machín tot just acabar el partit a Elx de divendres passat, «res ens ha de fer desviar del camí». L'afortunat gol de Rober Correa va posar fi a una ratxa de quatre victòries seguides del Girona i va fer que molts aficionats passessin el cap de setmana neguitosos a l'espera de conèixer els resultats del Cadis i del Getafe, els perseguidors. Tots dos començaven la jornada a 6 punts del Girona i tenien l'oportunitat de situar-se a només 3 en cas de victòria. Ahir al migdia però el Getafe va perdre amb claredat a Sòria contra el Numància (2-0) i, a la tarda el Cadis només va poder sumar un punt a Palma davant el Mallorca (0-0). D'aquesta manera, els andalusos sí que vna poder retallar un punt al conjunt gironí que veu com el coixí respecte el tercer classificat és ara de 5 punts. La derrota contra l'Elx, doncs, no ha estat tant rellevant. Com a mínim, pel que fa a les distàncies amb els perseguidors.

La derrota del Llevant dissabte a Alcorcón (2-0) ja va acompanyar. Els valencians són lluny,a 7 punts, però en cas d'haver guanyat al Santo Domingo se n'haurien anat a una distància pràcticament irrecuperable. No tenien rivals senzills ni Getafe ni Cadis i efectivament Numància i Mallorca els van complicar la vida. Al migdia, els madrilenys van veure que hi tindrien poc a fer a Sòria. Ruiz de Galarreta avançava el Numància (m.15) i set minuts després Gorosito era expulsat. A la segona part, Pablo Valcarce sentenciava amb el segon gol.

Més emoció hi va haver al partit del Cadis contra el Mallorca. Els balears van gaudir de més i més clares ocasions però van topar amb uns inspirat Alberto Cifuentes. Els andalusos, força conservadors, van tenir la victòria en un cop de cap de Salvi Sánchez que es va estavellar al pal dret de Cabrero.

El gran beneficiat de la jornada va ser el Valladolid que, amb la seva victòria contra el Rayo (2-1), retalla punts a tots els de dalt i se situa a 8 punts del Girona. Els castellans seran precisament el rival del conjunt blanc-i-vermell diumenge (20:00) a Montilivi. De la seva banda, el Cadis rebrà un Mirandés en posicions de descens mentre que el Getafe tornarà a jugar a fora, en aquesta ocasió, al camp del Reus.