El Girona juvenil aconsegueix mitja permanència davant el Bellvitge

El Girona va aconseguir sumar els tres punts a casa davant l'Unificació Bellvitge, un rival que va oposar una resistència sobretot en l'aspecte físic però que no va inquietar la porteria d'Alberto. L'equip d'Àlex Marsal va realitzar un partit molt pràctic i va guanyar gràcies a un solitari gol de Rodrigo al minut 50, quan va batre el porter visitant aprofitant un u contra u després d'una pilota pentinada per Aleix. El gol va arribar només començar la segona meitat i pràcticament va ser la única ocasió del partit. Al final, els locals van sumar tres punts que a falta de 9 partits per jugar els permet adjudicar-se mitja permanència, ja que ara mateix tenen 14 punts de marge respecte el primer equip que perdria la categoria, el Manacor. Precisament l'equip balear és el pròxim rival del Girona, diumenge a les 12 .