La breu etapa d´Angeliño a Girona arriba al seu final

Presentat ara fa poc menys d'un mes com un dels fitxatges d'hivern, a Angeliño Tasende ja no se'l veurà més per Montilivi, com a mínim aquesta temporada vestint la samarreta de l'equip local. El Girona ha anunciat a primera hora d'aquesta mateixa tarda que el jugador, en un principi cedit pel Manchester City fins el proper 30 de juny, dona per finiquitada la seva breu estada al club blanc-i-vermell per acabar la temporada al Mallorca.

Angeliño no ha jugat ni un sol minut de lliga i ni tan sols Pablo Machín l'ha inclòs en alguna de les convocatòries dels quatre partits que s'han disputat aquest 2017: Saragossa, Còrdova, Sevilla Atlètic i Elx. Feia dies que es parlava d'una hipotètica sortida del jove futbolista fins que avui el club ha comunicat que ha arribat a un acord amb el Manchester City pel qual la cessió del gallec s'ha donat per finalitzada ni tan sols 30 dies després de fer-se efectiva.

El City li ha trobat un nou destí a Angeliño, qui acabarà la temporada cedit al Mallorca. Allà es trobarà amb Saúl García, blanc-i-vermell durant la primera volta d'aquesta lliga i qui també va marxar per falta de minuts. El seu buit a la plantilla l'ocuparà el colombià Johan Mojica (Rayo Vallecano). El seu fitxatge s'anunciarà, si no hi ha cap contratemps, aquesta mateixa tarda.