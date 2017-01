La gespa continua en mal estat a pocs dies de rebre el Valladolid a Montilivi

Més que saber com afrontarà el Girona el proper partit després de perdre a Elx, o de conèixer amb quins ànims s'hi presentarà un Valladolid que s'ha enfilat fins a la cinquena plaça, la gran incògnita per aquest cap de setmana és conèixer quin serà l'estat de la gespa de Montilivi. Han passat vuit dies des que el Girona-Sevilla Atlètic es jugués a pluja batent, deixant el camp gairebé impracticable i en un estat lamentable. «Esperem que estigui en les millors condicions per al proper partit, però de miracles no se'n poden fer», deia el president Delfí Geli el dilluns de la setmana passada. De miracle no n'hi haurà, però el club hi ha treballat des del primer dia i així ho seguirà fent per intentar que el terreny de joc estigui el millor possible per rebre el Valladolid.

Fa una setmana exactament, l'estat era certament preocupant. Moltes zones enfangades i una bona part del camp visiblement malmès; no hi han ajudat gaire les pluges dels últims dies. El jardiner i algun operari no ha fet més que fer-hi treballs i l'equip hi té previst treballar el mínim. L'estat ha millorat respecte al de fa una setmana, però la imatge encara no és la desitjada: encara hi ha massa fang, moltes zones del camp segueixen malmeses i irregulars, i possiblement la banda de les banquetes n'és la part més afectada. La bona notícia és que no s'espera més pluja per aquests propers dies; se seguirà treballant perquè la gespa presenti el millor aspecte possible, però des de Montilivi és té coll avall que per diumenge és impossible tenir el camp en les mateixes bones condicions que abans de rebre el Sevilla Atlètic.

L'empresa que s'encarrega del manteniment de la gespa de l'estadi blanc-i-vermell és Royalverd. El seu director general, Eudald Morera, admetia ahir a Diari de Girona que hi ha algunes circumstàncies que dificulten poder fer net i tenir l'herba tan bé com abans, però en cap cas es mostrava pessimista. «Estem treballant amb els mitjans que tenim», es limitava a afirmar, avançant, això sí, que «és evident que per l'època de l'any en què ens trobem i el camp que tenim, la recuperació és lenta». Malgrat tot, la seva impressió no era del tot pessimista, recordant que «cada dia anem millorant» i que, tot just a dilluns, encara queden dies perquè s'arribi a diumenge, quan es disputarà el duel entre el Girona i el Valladolid.



Poques sessions a l'estadi

Com menys es trepitgi la gespa durant aquesta setmana, més s'evitarà que la seva recuperació sigui més lenta del que es desitja. Per això, com ja va passar abans de viatjar a Elx, el cos tècnic ha decidit entrenar-se al mínim possible a l'estadi per preparar el partit de diumenge amb el Valladolid. Demà l'equip tornarà a la feina i ho farà amb una única sessió a Montilivi, tot i que segurament s'explotarà més el terreny de joc annex que no pas el camp principal. Després, dos entrenaments consecutius al Top Ten de Tordera. Divendres i dissabte, de nou a Montilivi, encara que no es descarta treballar al camp de Vilablareix el divendres, com ha passat en d'altres ocasions. L'objectiu és clar: forçar el mínim possible l'encara malmesa de l'estadi.



L'últim canvi de gespa, el 2009

El primer curs del retorn a la Segona Divisió A (la temporada 2008/09), la gespa de Montilivi també va patir, i molt, per culpa del mal temps. Un bon grapat de partits es van jugar sota la pluja i el terreny de joc en va pagar les conseqüències. Tant, que el club es va plantejar canviar de dalt a baix el verd del camp un any després. I així va ser la tardor del 2009. La muda de la gespa va costar uns 200.000 euros, pagats amb el patrocini d'Arcadi Pla, i es va estrenar en un partit de Copa del Rei contra el Celta de Vigo després d'uns treballs que es van allargar durant dotze dies.