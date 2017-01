Pendents de Mojica

El serial Mojica arribarà avui a la seva fi per bé o per mal. El Girona confiava tancar la cessió del carriler colombià del Rayo ahir a la tarda però a última hora, el Rayo encara no havia donat llum verda a l´operació. Els dirigents del Rayo reunits des de quarts de sis de la tarda fins a les deu del vespre van tibar la corda i posar alguna pega a l´entesa a què s´havia arribat feia dies entre els clus, que incloïa una opció de compra i una clàusula per la qual Mojica no es podia enfrontar al Rayo. Tant és així, que malgrat que a Montilivi hi havia l´esperança deconfirmar la incorporació de Mojica ahir mateix, l´anunci es pot demorar a avui o, en el pitjor dels casos, no produir-se. Si fa figa l´operació, caldrà veure com resol la situació el Girona que ja havia arribat a un acord amb Angeliño i el City per cancel·lar la cessió.

El colombià arribaria per competir amb Aday Benítez a la banda esquerra després que Angeliño, aterrat a principis de mes cedit pel Manchester City, no veiés clara la seva continuïtat a Montilivi. La seva sortida està pactada però si finalment el Rayo no deixa anar Mojica, hi podria haver marxa enrere. Angeliño no s´ha acabat d´adaptar i no veu clar quedar-se perquè no té garantits els minuts que desitja.

Si les negociacions que ahir a la nit encara mantenien Girona i Rayo arriben a bon port, Mojica podria ser avui mateix a Girona. Pablo Machín guanyaria una nova arma per la banda esquerra. El colombià, que és internacional absolut (2 partits i un gol) pel seu país, és un jugador molt profund, d´una gran gambada i amb olfacte golejador. A més a més, defensivament no va mancat ja que el Rayo el va fitxar com a lateral, posició en la qual ha jugat molts partits. Al Valladolid, Rubi el va avançar i el jugador va fer una gran campanya (14-15).

Una reunió ahir al vespre a la Ciutat Esportiva del Rayo entre els dirigents i Ramon Planes, director esportiu del club madrileny va espinar l´operació. Tot estava emparaulat de feia dies i a Montilivi, Quique Cárcel només estava pendent de l´ok definitiu que ahir no va arribar. Amb tot, fonts del club madrileny van confirmar que la previsió era que Mojica deixés Vallecas. Els problemes amb Angeliño van fer activar la direcció esportiva del Girona a buscar una alternativa a l´esquerra. El perfil de Mojica agradava ja Machín a l´estiu però el Rayo no va deixar-lo anar. Ara, amb el conjunt vallecà lluitant per evitar el descens i el Girona a dalt, el Rayo accediria a alliberar-lo.

El Girona seria el tercer equip a l´estat de Mojica. El colombià va arribar a Europa el 2013 decid del Deportivo Cali al Rayo Vallecano. Tot i jugar només 12 partits a Primera, el conjunt madrileny va incorporar-lo en propietat veient la seva gran projecció. Els dos cursos següents però Mojica els jugaria cedits al Valladolid, a Segona A (14-16). Especialment bo va ser el primer (33 partits i 7 gols) amb Rubi a la banqueta. L´any passat no va sobresortir tant en la discreta temporada del conjunt castellà (31 partits i 2 gols). Arran del descens del Rayo, els madrilenys el van recuperar aquest estiu però ni amb Sandoval primer i encara menys amb Baraja ha tingut protagonisme. De fet, l´actual tècnic ja va deixar clar que per a l´extrem esquerre comptava amb l´exLlagostera Àlex Moreno i Aguirre i pel lateral amb Nacho i Rat i que ha d´alliberar fitxes per reforçar-se.

L´alta de Mojica hauria de l´adéu d´un Angeliño que haurà estat vist i no vist. De fet, la idea era que avui el gallec, ja no s´entrenés amb els que han estat els seus companys un mes. Caldrà veure si la demora amb el cas Mojica fa replantejar la situació. Paral·lelament, el Girona continua pendent de la incorporació d´un davanter que afegeixi competència a Sandaza, Longo, Herrera i Felipe. Cárcel segueix pendent de Sobrino (Alabès), menys de Chuli (Almeria) que sembla que va camí del Getafe i té oberts altres fronts per mirar de reforçar l´atac. L´opció de Nano (Eibar) agrada però és molt complicada.