El club es queda sense poder fitxar cap més davanter

L´arribada de Johan Mojica va ser la única que es va produir a Montilivi durant la jornada d´ahir. Finalment, Pablo Machín es va quedar sense el quart davanter que des de l´estiu s´estava buscant. Les opcions de Rubén Sobrino i Chuli no van reeixir i Quique Cárcel va optar per no fer cap experiment i deixar la plantilla tal com estava, abans que portar un meló per obrir. «Confiem en el que tenim, que és molt. Som l´equip més golejador de la Lliga i demostrem una gran capacitat ofensiva», recordava Cárcel a la tarda, conscient que era pràcticament impossible que pogués tancar el fitxatge del davanter desitjat. Amb Chuli al Getafe, l´única alternativa que es plantejava Cárcel era el retorn de Sobrino, que finalment va decidir quedar-se a l´Alabès. «Buscàvem millorar l´equip i no us podeu imaginar fins on ho hem intentat amb dos jugadors amb els quals crèiem molt», explicava. El director esportiu, però, va topar amb les negatives dels jugadors i dels seus clubs, Alabès i Almeria.

La velocitat i capacitat de combinar de Sobrino té enamorat Pablo Machín des que jugava al Ponferradina. L´arribada del manxec, propietat del Manchester City i sense minuts a l´Alabès, semblava prou factible però el fet que l´Alabès anés avançant rondes a la Copa i la seva voluntat de no tornar a Segona Divisió A va fer que les opcions es reduïssin. Equips com el Leganés, algun de Segona i algun de l´estranger també ho van intentar amb el mateix èxit que el Girona. Veient que es complicava l´opció Sobrino, Cárcel va obrir també la via Chuli. L´Almeria necessitava treure-se´l del sobre per culpa del seu alt sou i va obrir negociacions amb el Girona per la seva cessió. També amb el Saragossa i el Tenerife. Finalment però el jugador va optar ahir per marxar al Getafe.

Cárcel no tenia pla C, malgrat que es va preguntar per algun altre atacant de Primera amb poca participació al seu equip. Tot plegat i un cop tancat el mercat a mitjanit fa que Machín es quedi només amb Sadanza, Longo, Cristian ­Herrera i Felipe Sanchón com a davanters per a una segona volta que es presenta d´allò més exigent. «Comença una altra Lliga i els rivals es reforçaran. Hem d´estar preparats per competir-hi», deia fa poc el sorià, que s´ha quedat sense més peces ofensives. Tot i això, tant Machín com Cárcel han mostrat sempre «la màxima confiança» en els jugadors que hi ha. «Hi ha un bon vestidor i bon equip. Queden quatre mesos apassionants i hem de creure en ells. Vull transmetre un missatge d´ànims i il·lusió», deia Cárcel.