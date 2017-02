Mojica: Un atleta al carril

Al Girona ningú té un lloc garantit a l'onze i qui vulgui jugar s'ho ha de guanyar cada dia als entrenaments. Aquesta màxima és innegociable per a un Pablo Machín que, des que va aterrar a Montilivi el març del 2014, l'ha aplicat sempre. No mira carnets d'identitats ni noms, sinó que fa jugar els que s'ho mereixen. Els números li donen la raó i més ara que, tot i la derrota a Elx, l'equip passa per un grna moment. En aquest sentit, Angeliño es va autoimmolar a les primeres de canvi i va cedir el seu lloc i dorsal (3) a un Johan Mojica que arriba més madur i amb les idees ben clares. «Vinc a aportar el meu potencial futbolístic i personal pel bé del club», va dir en la seva presentació un Mojica que ahir va fer tot just el seu segon entrenament.

Físicament està bé però caldrà veure si Machín hi compta per rebre diumenge un dels seus exequips, el Valladolid. De ben segur que l'afició blanc-i-vermella ja té ganes de veure'l en acció i de comprovar si les meravelles que es diuen d'ell són certes. Hàbil, ràpid i intuïtiu, el colombià va assegurar fa uns anys a la SER Valladolid que era capaç de córrer els 100 metres en 10,40 segons. Sigui com sigui, l'arribada de Mojica dota el Girona d'un plus de potencial i qualitat per encarar una segona volta de la competició que es presenta d'allò més il·lusionant. «Vull quedar campió amb el Girona», declarava el colombià en una mostra del seu caràcter guanyador.

Que Mojica és un jugador diferent i que pot marcar diferències a la categoria ho corroboren alguns dels seus excompanys –amb passat a Montilivi– els últims anys, que es desfan en elogis cap al colombià tant futbolísticament com humanament. «Té un potencial enorme. Amb confiança i minuts pot tornar a la selecció i fer coses importants», destaca Pablo Íñiguez, company seu fins fa quatre dies al Rayo. El valencià afegeix que Mojica és «un 10 com a persona, intel·ligent, tècnic i molt complet» i considera que «té unes condicions d'atleta que aniran perfecte per jugar de carriler al sistema del Girona». També ha compartit vestidor els últims mesos al Rayo amb un altre exgironí (2009-10) com Ernesto Galán. El defensa considera que Mojica és un jugador «completament diferent del que hi ha a Segona A». «Té unes qualitats espectaculars, és rapidíssim, molt bo tècnicament i xuta bé», diu. El madrileny li desitja «molta sort» i destaca que «si se sent important, pot aportar moltíssim a l'equip».

També coneixen bé Mojica, de la seva etapa al Valladolid, Chus Herrero i David Timor. El central aragonès, ara a l'Anorthosis de Xipre, el descriu com un jugador «vertical, explosiu i molt ofensiu, que centra molt bé en carrera». Per a Chus Herrero, Mojica «encaixarà de perles al carril en el sistema de Machín». De la seva banda, David Timor, actualment al Leganés, també destaca de Mojica la seva «gran velocitat». «Es pot adaptar molt bé al sistema de Machín perquè és rapidíssim i centra molt bé en cursa», diu Timor. El de Carcaixent subratlla que «té un potencial enorme i si poleix algun aspecte tàctic, ajudarà molt el Girona».



Internacional absolut

Mojica va arribar amb tot just 20 anys a Europa per jugar al Rayo. Ho feia cedit per l'Academia, un club ja desaparegut, on va començar a despuntar (2011-12) abans de fitxar pel Llaneros, també de la Segona colombiana. Després faria al salt al Deportivo Cali, d'on el Rayo el captaria primer com a cedit i després en propietat pagant mig milió al Llaneros, amo dels seus drets. A Vallecas va debutar a Primera (2013-14) de la mà d'un Paco Jémez, que el va veure massa verd i va decidir cedir-lo al Valladolid dos anys (2014-16). Enguany havia tornat a Vallecas però com que no entrava als plans de Baraja, el club va accedir a deixar-lo anar. Això sí, només cedit i sense opció de compra. O el que és el mateix, el conjunt madrileny confia en el potencial d'un jugador que és internacional absolut amb Colòmbia i que té un gran futur per endavant. Mojica va tastar l'elit de la selecció en un amistós contra Bahrain (0-6) el març del 2015, en què fins i tot va marcar un gol jugant al costat de Falcao, Bacca o Cuadrado.



Arcediano, contra l'Almeria

L'arbitre manxec serà l'encarregat de dirigir el partit contra l'Almeria de dissabte 10 de febrer (16.00). Arcediano Monescillo va xiular el fatídic partit de tornada contra el Saragossa de play-off (1-4) de fa dos cursos. el 3-0 a Ponferrada d'aquell any, i també la victòria a Oviedo el curs passat (1-2), entre d'altres.



Angeliño, presentat a Palma

Mentrestant, ahir va ser presentat Angeliño Tasende com a nou jugador del Mallorca. El gallec no va entrar a detallar la seva sortida del Girona i es va limitar a un «no va poder ser». Cedit pel City, Angeliño buscarà a Palma els minuts que veia que no hauria tingut al Girona.