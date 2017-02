Un esprint sense treva

El camí cap a l´ascens no dona treva i el Girona es presenta aquest vespre a Montilivi amb la necessitat de tornar a guanyar, després de punxar l´anterior jornada a Elx, per mantenir a distància els seus principals rivals. L´última ensopegada va arribar després d´una espectacular ratxa de vuit victòries en nou partits i va tenir pocs danys colaterals a la classificació perquè el Getafe també va perdre (a Sòria) i el Cadis únicament va poder empatar (a Mallorca). Però ahir els andalusos van guanyar el Mirandés al Carranza (2-1) després de remuntar un 0-1, gràcies a un gol a 10 minuts del final d´Ortuño. I es col·loquen provisionalment a dos punts dels gironins, que també van veure com el Tenerife, doblegant l´Elx (2-0), es posava a cinc. El Getafe ­–que està a sis– juga avui a Reus. I per la setmana que ve hi ha un duel entre madrilenys i andalusos al Coliseum.

El partit de Montilivi, com ja s´ha convertit gairebé en un costum, tancarà la jornada. El Girona, per tant, sabrà el resultat de tots els rivals. I al davant se´n trobarà un que en les últimes jornades ha revifat i això li ha permès entrar en posicions de promoció. El Valladolid va arribar a encadenar a la primera volta cinc derrotes seguides però ara duu cinc triomfs en els últims set partits, tot i que continua lluny dels gironins, a vuit punts. Si el Girona guanya, gairebé eliminarà un adversari molt perillós en la pugna per l´ascens directe (quedaria a 11), però si perd li donaria vida (a 5), amb encara 18 jornades de lliga per davant.

Pablo Machín, amb un ull al cel i l´altre a la banqueta, disposarà de tota la plantilla menys el lesionat Richy i el sancionat Ramalho. De les diverses incògnites que presenta l´alineació, la que sembla més senzilla de resoldre és la de qui rellevarà el central basc. Amb Kiko Olivas recuperat després d´una lesió que l´ha tingut quatre mesos de baixa, tot apunta que serà el defensa andalús qui formarà al costat de Juanpe i Alcalá. El tècnic, ara que ha recuperat Bounou després de la Copa d´Àfrica, haurà de decidir si manté René o fa un altre canvi a la porteria; i, igualment, en funció de l´estat de la gespa, molt castigada per les pluges i pel Girona-Sevilla Atlètic de fa quinze dies, pot apostar per un equip amb més o menys tècnica i físic. Així, a la disposició clàssica amb Granell i Pere Pons al mig del camp, Borja i Portu per davant, i un únic davanter de referència que seria Sandaza s´hi poden buscar d´altres alternatives com la de jugar amb dos puntes (Longo entraria a escena en detriment, probablement, de Borja, si el camp no admet gaires floritures) o la de col·locar Alcaraz en la posició de Granell. La novetat, com a mínim a la llista de convocats, pot ser Johan Mojica, fitxat dimarts com a carriler esquerre i que segons Machín podria tenir, fins i tot, alguns minuts.

Pau Torres i deu més

El Valladolid, per la seva banda, arriba a Girona sense el sancionat Juan Villar i amb la confirmació que el porter titular serà Pau Torres i no Isaac Becerra, que surt d´una lesió i estarà de suplent. Amb els castellans hi arriben dos exjugadors del Girona de pes en les últimes temporades, el porter i el davanter Jaime Mata. Aquest sí que té opcions de ser a l´onze, i més amb l´absència de Villar. El gironí Joan Jordan, cedit per l´Espanyol, també hi serà.

Paco Herrera, per tant, no farà gaires canvis excepte l´obligat de Juan Villar, a qui supliran Mata o Raúl de Tomás. A la porteria hi seguirà Pau Torres malgrat que el titular, Isaac Becerra, ja està recuperat de les molèsties al tendó rotular. Herrera seguirà fidel al sistema de quatre migcampistes en rombe, tot i que en l´últim partit davant el Rayo Vallecano l´equip va millorar amb tres davanters. Lichnovsky i Drazic han quedat fora de la llista. En el partit d´anada el Valladolid es va imposar per 2-1 al Nuevo Zorrilla.