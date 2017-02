Eliminant rivals directes

El Girona afrontava la visita del Valladolid pressionat per la victòria del Cadis contra el Mirandés, que deixava els andalusos, de manera provisional, a dos punts. I la resposta de l´equip de Machín va ser òptima: victòria contra el Valladolid per deixar pràcticament eliminats els castellans en la pugna per l´ascens directe (els de Paco Herrera queden a 11 punts i el propi tècnic admetia al final del partit que la seva lluita ha de ser entrar a la promoció perquè «hi ha equips que són millors que nosaltres i per això van primer, segon i tercer»), i de retruc, el Getafe una mica més lluny, ara a vuit, després del seu empat a Reus (1-1). Si la setmana passada la derrota d´Elx va tenir pocs danys colaterals, aquesta jornada ha permès mantenir el marge sobre el principal perseguidor, el Cadis (5), i ampliar-lo sobre els madrilenys. Això si parlem de la pugna per pujar directe. En clau play-off, el setè, l´Oviedo, té 10 punts menys. Vist que el líder, el Llevant, juga una lliga a part (52 punts), el Girona continua sent el més ben situat per acabar-se apuntant l´altre plaça d´ascens directe.

I tot això abans d´un altre cap de setmana, el proper, que promet emocions fortes. De veritat. Amb un Getafe-Cadis dissabte a les 20.00 que, en funció del resultat del Girona a Almeria unes hores abans (16.00), pot acabar trencant encara més la classificació en benefici dels blanc-i-vermells. De fet superada la visita del Valladolid, ara l´equip de Pablo Machín afronta un tram de calendari contra tres rivals, consecutius, que ocupen avui zona de descens: Almeria, Mallorca i Mirandés, tot i que ja se sap que en una categoria tant igualada com la Segona A, mai se sap si surt més a compte jugar-se les garrofes contra un rival directe o davant d´un equip amb l´aigua al coll per salvar la categoria. De fet, el Girona en la primera volta no en va guanyar a cap. Amb l´Almeria (3-3) i el Mirandés (1-1) i va empatar a casa, mentre que al camp del Mallorca (1-0), hi va encaixar la segona derrota de la temporda en un partit força discret. Després d´aquesta sèrie de tres partits durant els tres caps de setmana que resten de febrer, el Getafe apareixerà per Montilivi. Serà un març clau, amb duels contra els madrilenys i el Cadis a l´estadi.

L´Almeria, rival del proper dissabte, arribarà al partit després de perdre ahir a Vallecas (1-0) i amb la incògnita de si el seu tècnic, Fernando Soriano, mantindrà el càrrec o serà destituït. Amb 24 punts, es troben a tres de la permanència que marca el Còrdova.