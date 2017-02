Machín: «Si seguim així, cantarem moltes victòries»

Afortunadament, les últimes rodes de premsa a Montilivi de Pablo Machín són perquè el tècnic del Girona expliqui les victòries del seu equip. Davant el Valladolid, l´equip va realitzar una gran primera part i un bon i organitzat treball a la represa, aguantant els atacs del rival, per acabar sumant tres punts que consoliden l´equip a la segona posició. El tècnic sorià del Girona va afirmar un cop finalitzat l´enfrontament que «teníem un gran rival davant que ens ha exigit molt. Sabíem que no seria gens fàcil. Des del primer moment hem intentat generar ocasions i jugar en camp rival, tot i que a la segona part ells ens han exigit més».

Els gironins van completar una bona primera part i van tenir les millors ocasions per marcar. En una d´elles, Coris, amb un gran gol des de la frontal de l´àrea amb la cama esquerra, va fer l´1 a 0 per al conjunt blanc-i-vermell. El partit del de Tossa de Mar va ser molt bo i evidencia el potencial que té l´equip al carriler dret. Sobre això, Machín va dir que «tenim molt bones opcions al carriler dret. Depenent del rival o del partit faig una tria o una altra, però estic molt content amb el rendiment que estan oferint tant Coris, com Maffeo o Cifu».

La primera part va ser prometedora per al Girona però al segon temps, a mesura que van passar els minuts, el Valladolid va anar fent passes endavant i va posar la por al cos a tots els aficionats gironins. Fins que el porter visitant, Pau Torres, va tenir l´infortuni de fer un misto i marcar-se en pròpia porteria el que era el 2 a 0. «El segon gol és un gol desgraciat per la seva part, però també s´ha de reconèixer que nosaltres hem provocat més nerviosisme al porter gràcies, per exemple, a la bona pressió que hem fet a la seva sortida de pilota», va afirmar el tècnic de Sòria.

De fet, Pablo Machín va reconèixer, del joc del seu equip i del rival a la segona meitat, que «ens hem apropat massa a la nostra porteria» però que al mateix temps «hem tingut ocasions al contraatac». A l´entrenador del Girona se´l va veure inquiet amb el resultat d´1 a 0 a la segona meitat per com es desenvolupava el partit però més tranquil amb el segon, com va dir posteriorment.

Beneïda competència

Una de les notícies positives del partit va ser el bon paper i el gol de Sebas Coris, titular ahir al carriler dret de l´equip. Va ser un dels canvis respecte la setmana passada, igual que, per exemple, l´entrada de Kiko Olivas, que també va fer un gran partit, pel sancionat Ramalho. A aquestes alçades de la competició, Pablo Machín pot presumir de tenir gairebé tota la plantilla a la seva disposició per afrontar els propers partits i és per això que cada setmana hagi de descartar futbolistes, com ahir va ser el cas de Cifu, titular fa una setmana a Elx. «Em sap greu que hi hagi futbolistes que s´hagin de quedar a la grada. Tots entrenen i tenen una predisposició espectacular, tant de bo puguéssin jugar tots».

Machín va assegurar sobre la tria a l´hora de fer les convocatòries o les seves decisions per fer l´onze titular que «l´entrenador sempre intenta optar pels que més ajudin en aquell partit en concret, tot i que ser i sóc conscient que surti qui surti puc confiar amb ell».

«És inevitable mirar els rivals»

En una jornada on el Girona manté els cinc punts d´avantatge respecte el tercer però que fa més gran, a vuit punts, la diferència amb el quart, Machín va deixar clar que «nosaltres el que hem de fer és fixar-nos en nosaltres mateixos. Sabem que a aquestes altures si fem el mateix que els nostres rivals complirem l´objectiu i acabarem per sobre seu». No obstant, el sorià no va amagar que «és inevitable estar cada setmana mirant els rivals perquè hem de quedar una posició per sobre seu», tot i que «si seguim sent així de competitius aconseguirem cantar moltes més victòries»

Un dels rivals més perillosos amb els quals els gironins han fet més gran la seva distància a la classificació és el Getafe, que va empatar al camp del Reus. Tot i el bon moment del Girona, Pablo Machín fa referència als rivals assegurant que, com el Getafe fa poques jornades, «qualsevol equip pot tenir una ratxa com ells, semblar que són intractables i fer una sèrie de resultats per emmarcar».