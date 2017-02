El consultori de Machín

Pablo Machín s'explica davant la premsa dos cops per setmana, en la prèvia i en l'anàlisi posterior als partits. Però des de fa unes setmanes, i per iniciativa dels seguidors que han impulsat la seva penya, també disposa d'un consultori a través de les xarxes socials, on qualsevol aficionat li pot dirigir la seva inquietud per correu electrònic (penyapablomachine@gmail.com) o whatsapp (619 706 130). Aquestes rodes de premsa virtuals s'han estès com la pólvora i cada setmana els promotors han de seleccionar les qüestions perquè els n'arriben desenes. Segons apunten els responsables de la penya Pablo Machine, «pretenem acostar la seva figura als aficionats, i de seguida que li ho vam proposar ho va acceptar». Els penyistes li fan arribar les preguntes per correu electrònic i el mateix Machín s'encarrega de gravar el vídeo amb les respostes i tornar-los-el. No deixa de tenir mèrit, perquè en el futbol d'elit modern cada cop hi ha menys tècnics que concedeixin entrevistes o es prestin a interactuar d'aquesta forma amb els aficionats.

Les rodes de premsa de Machín amb els seguidors es poden veure setmanalment al Twitter de la penya. Fins ara ha explicat que ell, com a futbolista, havia jugat amb el sistema que ara aplica al Girona amb tres centrals, ocupant el lloc d'Alcalá, i que en categories de formació també havia actuat al mig del camp en la posició de Pere Pons. També ha confessat que el pàdel l'ajuda a «desconnectar», i que quan no treballa, es dedica a les seves filles, «que em donen força guerra, més que els 25 futbolistes».

Un altre seguidor li va preguntar què s'hauria dedicat si no hagués fet carrera com a entrenador. Machín explica que havia «donat algun cop de mà» al seu pare, que era agricultor, i que quan va iniciar-se a les banquetes amb el juvenil del Numància ho compaginava amb la feina de mestre d'educació física «que és per al que em vaig formar». Sobre si té supersticions i manies a l'hora d'afrontar els partits, el preparador sorià es defineix com a «metòdic» i confessa que posar una ampolla d'aigua al vertex de l'àrea tècnica «més que una mania és un costum, perquè allà és el lloc on em queda més a prop quan vull beure».

Machín farà tres anys que va arribar al Girona el mes que ve i en aquest temps presenta unes credencials immaculades, amb l'única pega de no haver pogut aconseguir, per dues vegades, un ascens a Primera que s'ha tingut a tocar. El tècnic admet que el club ha canviat «molt» en aquest temps i ho exemplifica dient que «ara es té una línia clara de treball, cosa que és fonamental, i també l'afició ha fet que cada vegada més els gironins se sentin seu l'equip». Machín opina que amb l'estabilitat actual, Girona és un destí on la majoria de jugadors «volen anar».

Naturalment, el tècnic també parla de l'ascens. I proposa un repte. Preguntat per com acabaria la frase «Si pugem a Primera Pablo Machín...», respon que «seria l'home més feliç del món» i proposa a l'afició donar idees de què volen que faci si d'aquí a uns mesos se celebra l'èxit. Pensem-hi.