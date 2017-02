Kiko Olivas: «Se m´ha fet etern però ara vull tenir continuïtat»

Intocable i indiscutible durant tota la temporada passada, una inoportuna lesió als lligaments del turmell en la visita a Palma va deixar Kiko Olivas fora de combat. El que havia de ser una mica més d'un mes i mig es va anar allargant i allargant i fins passades les festes de Nadal el central andalús no va poder reintegrar-se a la feina del grup. En total han estat quasi cinc mesos de patiment i recuperació fins que finalment diumenge Kiko Olivas va reaparèixer. La sanció de Jonas Ramalho li va obrir les portes de la titularitat i el d'Antequera, finalment, va tornar a somriure. «Personalment estic molt content perquè se m'havia fet etern. Em vaig trobar més bé del que em pensava malgrat que abans de començar el partit tenia algun dubte», explicava després de la victòria contra el Valladolid, Kiko Olivas.

El defensa format al planter del Màlaga ha disputat tot just 6 partits aquesta temporada i confia, a partir d'ara, a entrar més als plans de Machín. No ho tindrà fàcil perquè malgrat els elogis que rep sempre del tècnic sorià, el rendiment de la tripleta Ramalho-Alcalá-Juanpe estava funcionant molt bé. Un cop complerta la sanció, caldrà veure si Machín opta per tornar Ramalho a l'onze o bé hi manté Kiko Olivas en la visita al Juegos del Mediterráneo dissabte per enfrontar-se a l'Almeria (16.00). «Vull seguir jugant, esclar, però això ho decideix el míster», diu.



Marí, al marge

Mentrestant, un altre dels defenses de l'equip, Pablo Marí, es va quedar diumenge fora de la convocatòria per sorpresa ja que a la banqueta no hi havia cap central pur. El jugador cedit pel Manchester City va fer treball al marge del grup ahir al costat de Richy Álvarez i, malgrat que des del club no es va informar del seu estat físic, és molt probable que tingui algun problema.