Entrenament al Top Ten per seguir preparant la visita a Almeria

Entrenament al Top Ten per seguir preparant la visita a Almeria

La primera plantilla continua preparant l´important partit d´aquest dissabte a Almeria i ahir va fer-ho amb una intensa sessió al Top Ten de Tordera, en la qual Machín va poder comptar amb tots els seus efectius, inclòs Pablo Marí, excepte el lesionat Richy. Tot i que en un principi hi havia programada una doble sessió, el cos tècnic va decidir anul·lar l´entrenament fixat per a la tarda a Montilivi i citar els jugadors a l´estadi per tractar-se o recuperar-se al gimnàs. Avui la sessió serà a l´estadi.