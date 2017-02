Machín: 'No canvio aquesta pressió per la que pugui tenir l'Almeria'

Pablo Machín ha comparegut aquest migdia davant dels mitjans de comunicació per valorar l'imminent partit d'aquest cap de setmana contra l'Almeria, recordant que, una jornada més, "ens hem de fixar només enen nosaltres mateixos i no perdre el temps pensant què fan la resta d'equips" com ara el Cadis o Getafe.

Ha admès el sorià que poden tenir certa pressió per estar a dalt durant tantea jornades perseguint l'ascens, si bé no ha amagat que "som professionals i hem d'estar acostumats a conviure amb aquesta mena de situacions". A més, ho ha rematat amb un "benvinguda pressió aquesta; ni de bon tros la canvio per la que pot tenir a dia d'avui l'Almeria".

Igualment, s'ha "sorprès" per la delicada situació esportiva que viu el conjunt andalús i ha recordat que "l'any passat allà vam jugar molt bé i vam perdre. Si aquest cop juguem igual, tindrem moltes opcions de guanyar".

L'equip viatja demà al matí cap a terres andaluses i ho farà sense el lesionat Richy. Tampoc entren a la convocatòria Pablo Marí, Cámara, Felipe, Eloi Amagat ni Gianni. Jonás Ramalho és la principal novetat després que la setmana passada no jugués per sanció.