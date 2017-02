Soriano podrà comptar amb Corona, Isidoro i Motta

Bones notícies per a Fernando Soriano, entrenador de l´Almeria. No rutlla gens bé el seu equip, que navega per la part baixa de la classificació, d´on no acaba de treure el cap, però com a mínim el tècnic sap que per al partit d´aquest dissabte contra el Girona podrà comptar amb tots els seus efectius i no haurà de lamentar cap baixa, sempre que no pateixi cap contratemps durant aquests dies que resten. L´equip andalús fa dos dies que prepara la important cita d´aquesta jornada i ho fa amb el migcampista Miguel Ángel Corona a ple rendiment. El manxec ha deixat enrere unes molèsties musculars, ha rebut l´alta mèdica i s´entrena amb total normalitat al mateix ritme del grup. No és l´única bona nova per a Soriano, que ha vist també com el lateral Isidoro Gómez també ha fet net de la lesió que li ha fet perdre´s els partits contra l´Oviedo i el Rayo Vallecano.

I si Corona i Isidoro estaran disponibles, tres quarts del mateix passa amb Marco Motta. L´italià va viatjar al seu país a principis de setmana per resoldre uns assumptes personals però ahir es va reincorporar als entrenaments, així que podria entrar a la convocatòria.