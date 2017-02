Fer volar coloms abans d´hora seria un error. Se n´ha après a Girona, passades unes quantes clatellades que han servit per magnificar la prudència. És evident, però, que amb la boníssima ratxa de resultats que aquest any està aconseguint l´equip, més d´un comença a pensar que un hipotètic ascens a Primera pot ser realitat d´una vegada per totes. Queda encara un món per davant i la distància amb l´immediat perseguidor, el Cadis, tot i ser prou bona no és ni de bon tros definitiva. Tot i això, els precedents juguen molt a favor dels gironins, que han tancat la jornada que fa 24 amb una xifra per a l´optimisme. Els 45 punts que ostenta no només és el millor rendiment del club a la Segona Divisió A en aquestes mateixes alçades del campionat, sinó que ha servit a un munt d´equips per acabar pujant. Precisament, l´objectiu que persegueixen Pablo Machín i companyia.

Des que aquest segle va donar el seu tret de sortida ara fa 17 anys, s´han donat un munt de casos en els que algun equip ha sumat 45 punts o fins i tot menys passades 24 jornades, i amb això n´ha fet prou per acabar completant l´ascens a Primera. En total, són 17 els precedents, un per cada temporada. Situacions gairebé idèntiques a les que a dia d´avui viu el Girona i que han acabat de la millor manera possible. El més recent, el que es va viure l´any passat (15/16), amb el Leganés com a protagonista. Els madrilenys tenien 40 punts després de 24 partits i eren segons. Van ser capaços d´aguantar aquesta mateixa posició fins al final del curs, que van tancar amb 74 punts i un ascens a la butxaca.

Dos cursos enrere (14/15), un altre cas. El del Betis. Els andalusos tancaven la jornada 24 amb 45 punts i en cinquè lloc. La lliga, la completaven amb una meritòria primera posició i 84 punts al sarró. Dos casos es van viure la temporada 13/14. Els del Deportivo i l´Eibar. Tots dos equips acabarien pujant, tot i que tenien menys punts dels que ara té el Girona després del mateix nombre de partits: 42 els gallecs i 39 el conjunt basc. Un cas encara més sorprenent és el que es va viure en l´exercici 12/13. El Vila-real es presentava al febrer amb 36 punts i vuitè. Tot i això, acabarien pujant com a segons amb 77 punts.

L´any 08/09, el del retorn dels gironins a la categoria, la gran segona volta la va protagonitzar el Saragossa. Els aragonesos eren tercers amb 40 punts un cop conclosa la jornada 24. Van pujar com a segons amb 81. Un curs abans, el protagonisme va ser per al Màlaga: els mateixos 45 punts que ara té el Girona i també segons, per acabar ascendint amb 72.

També van pujar conjunts com l´Almeria (43 punts el curs 06/07), el Recreativo i el Nàstic (44 i 39 punts, respectivament, en l´exercici 05/06), el Celta (43 punts la temporada 04/05), o el Llevant i Getafe (ascens tot i tancar la jornada 24 de la campanya 03/04 amb 44 i 39 punts). Els casos no s´acaben aquí. En la 02/03, torn per a Múrcia (42) i Saragossa (41). En la 01/02, per a un Racing que pujaria tot i tenir-ne 39 i ser quart a aquestes alçades. I l´últim, protagonitzat pel Sevilla (00/01), que també en sumava 45 tancada la jornada 24, i que acabaria el curs liderant la classificació i amb 80 punts.



Els casos oposats

Com que el futbol no entén de lògica ni tampoc de matemàtiques, no tots els precedents somriuen als interessos del Girona. També hi ha hagut equips que, amb 45 punts a les portes de la jornada 25, es van quedar sense l´esperat ascens. Són pocs els casos, però n´hi ha. Un d´ells, és el del Valladolid de fa dos anys. Era quart amb 45 punts i va acabar la temporada 14/15 en cinquena posició i eliminat a la primera ronda del play-off. També el Valladolid i l´Almeria, el curs 11/12, es van quedar sense ascens directe tot i els 45 punts. Els castellans tancaven la lliga regular tercers i pujaven gràcies a la promoció, però els andalusos es van desinflar fins a la setena posició final. L´últim precedent és el del Tenerife de l´exercici 00/01. Segons i amb 45 punts completaven les primeres 24 jornades els canaris. Van pujar, però com a tercers, quedant-se fora dels dos primers llocs.



El repte de les 10 victòries

Des que es donen tres punts per cada victòria, que la mitjana per tancar la temporada com a mínim en la segona posició de la lliga és de 75 punts. Per tant, tot i que cada curs és un món i que encara pot passar de tot, el Girona, fent cas als números, necessitaria 30 punts més dels 45 que suma ara per assegurar-se l´ascens. D´aquesta manera, hauria de guanyar 10 partits més dels 18 que queden per concloure el campionat: 8 d´ells són a Montilivi (contra Mallorca, Getafe, Cadis, Rayo, UCAM, Osca, Alcorcón i Saragossa); mentre que la desena restant, el conjunt de Pablo Machín els haurà de jugar a fora (als camps de l´Almeria, Mirandés, Reus, Oviedo, Numància, Tenerife, Lugo, Llevant, Nàstic i Còrdova).