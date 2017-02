Un partit de «vital importància» contra un Girona que «exigeix al màxim»

Fernando Soriano sap que el poc crèdit que li queda el pot dinamitar aquest proper cap de setmana si el seu equip no és capaç de, primer, de fer una molt bona actuació contra el Girona i, segon i segurament més important, apuntar-se la victòria. Botí que necessita, i molt, l´Almeria. Els andalusos, tercers per la cua, tenen la permanència a tres punts, les jornades avancen i les urgències comencen a aparèixer a un vestidor nerviós. El primer en voler transmetre calma és el propi Soriano, si bé tampoc amaga que demà, al seu propi estadi, els espera una bona prova de foc. «És un partit de vital importància. Estem molt concentrats amb el que significa aquest partit», deia ahir l´aragonès durant la xerrada que va protagonitzar davant dels mitjans locals per parlar de la situació dels seus i del proper partit.

A part d´explicar que té a «gairebé tothom disponible» de la primera plantilla i que a l´únic que li «falta una mica» per jugar és al central portuguès Henrique Sereno (fitxat aquest passat mes de gener), deia que li serà «difícil» fer la convocatòria perquè tota la seva plantilla està «amb moltes ganes» i «treballant bé» amb la intenció d´«anar tots junts a per l´objectiu». Aquest no és cap altre que guanyar el Girona, un equip al que li té molt de respecte: «És un rival que t´exigeix al màxim, molt compensat i que t´obliga a estar concentrat i tenir molt de rigor. Juga molt directe i estic segur que hi haurà moltes transicions en atac per la seva part. Haurem d´estar atents perquè tot plegat jugui al nostre favor». Tampoc va voler donar cap pista sobre els onze futbolistes que farà sortir d´inici: «Encara no ho tinc clar. Del que estic convençut és que tots aniran a totes».