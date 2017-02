Prohibit desviar-se d´aquest camí

Demà a la tarda, nova prova de foc per al Girona. Nou obstacle per superar camí de l'ascens. Atrapar el Llevant al capdavant sembla gairebé impossible, així que mantenir la segona posició és el gran objectiu. Toca sumar com més punts millor i que els principals perseguidors (Cadis, Tenerife, Getafe, Lugo i Oviedo) no escurcin massa distàncies. Perquè això sigui possible, Pablo Machín només creu en una recepta: guanyar, guanyar i guanyar. És igual el que facin els rivals; el seu equip ha de seguir preocupant-se d'ell mateix, deixant-se de romanços. Així ho deia ahir a Montilivi, després de l'última sessió preparatòria abans de sortir avui cap a Almeria, on s'enfrontarà demà a l'equip local. Tot plegat, es tracta d'un cap de setmana en què hi haurà més d'un enfrontament directe entre equips de la part alta: Getafe-Cadis i Valladolid-Tenerife.

«El nostre objectiu és fer la nostra feina i punt. Després ja veurem quins són els altres resultats. Serà així cada setmana. La nostra idea és fixar-nos en nosaltres mateixos, competir bé i entrenar-nos com fins ara cada dia. Continuar amb aquesta dinàmica és clau per seguir fent el que hem fet aquesta temporada. Fins que no quedin cinc jornades no començarem a fer càlculs», deia el sorià. Amb el seu Girona instal·lat a la segona posició des de fa mesos i uns quants equips al darrere, molts pensarien que la pressió pot acabar jugant una mala passada al vestidor. Res que preocupi un Pablo Machín a qui encara se'l veu força tranquil. «Hi ha moltes més facetes a la vida en què es pot tenir pressió, no pas aquí. Som jugadors i entrenadors professionals. Això va amb la feina i sempre he dit que haurien de pagar-nos un plus per perillositat», deia, en to de broma. I acabava afegint: «Beneïda sigui aquesta pressió per estar a dalt. No la canvio per res del món per la que ara mateix pot tenir l'Almeria, el nostre proper rival».



René, per davant de Bounou

Fins no fa gaire, abans del Nadal, saber quin porter seria l'escollit per Machín es convertia en una incògnita cada setmana. Durant aquestes últimes setmanes, no hi havia discussió. Amb Bounou al Gabon jugant la Copa d'Àfrica, René tenia el lloc assegurat. Però ara, de nou amb tots dos disponibles, s'havia obert de nou un interrogant que el mateix Machín s'encarregava de tancar ahir. Pel que va dir, l'andalús seguirà sota pals, mentre que el marroquí esperarà la seva oportunitat a la banqueta. «René ha tingut continuïtat durant aquest últim mes, l'equip està funcionant i hem demostrat ser un conjunt bastant sòlid i solvent. Crec que Bounou és un porter amb unes característiques diferents que, tot i això, ens dona igual confiança. Però a dia d'avui qui parteix amb més avantatge és René», va sentenciar.



«Sorprès» amb l'Almeria

Fa un any, un Girona in crescendo va visitar un Almeria que, com ara, s'estava jugant la vida. Tot i la bona actuació visitant, la victòria va quedar-se per als de casa (1-0), quelcom que no vol que es repeteixi Machín. «Vam jugar molt bé i vam perdre. Estic convençut que si som capaços de fer un partit similar, el més probable és que el futbol aquest cop sí que ens recompensi. Qui ho mereix acaba guanyant en un vuitanta per cent dels casos. Anirem amb la idea de merèixer la victòria i després, farem el possible per aconseguir-la», valorava.

Dels andalusos, va dir amb «sinceritat» que el «sorprèn» veure'ls tan avall a la classificació. «La Lliga està molt igualada, és cert, però sempre he pensat que té una molt bona plantilla. A més, sempre sol ser un revulsiu haver patit la temporada anterior per no intentar-ho repetir, però no ha estat el seu cas. El que tinc clar és que en qualsevol moment poden ressorgir», deia. També es mostrava estranyat per haver deixar escapar «bons futbolistes» al mercat d'hivern. «Ha canviat jugadors que, com Chuli, serien bons per a qualsevol altre equip. Ells sabran el perquè i estic segur que si ho han fet és per millorar, no pas per empitjorar».