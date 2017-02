Un bon dia per obrir forat

Amb la segona volta ja en dansa, les necessitats augmenten i les urgències collen. Són molts els equips que han vist com després de moltes jornades, els objectius se'ls allunyaven i ara, amb el compte enrere engegat, s'han de posar les piles. No és el cas del Girona, que manté una línia de regularitat quasi perfecta des de gairebé el començament de Lliga però sí de l'Almeria, el rival d'aquesta tarda. Els andalusos, un equip cridat a ser a la part alta i a lluitar per l'ascens, ja fa dues temporades que juguen amb foc. El fet d'ocupar llocs de descens i la necessitat imperiosa d'haver-ne de sortir fa que la perillositat de l'Almeria augmenti. Així ho considera Pablo Machín, que, tot i això, lògicament, s'estima molt més la pressió d'estar lluitant per dalt que no per baix. El Girona sortirà avui a guanyar i ho farà sense saber el resultat del duel directe entre els seus perseguidors, Getafe-Cadis (20.00). Un temps enrere, aquesta pressió d'haver d'estar pendent dels marcadors dels rivals podia fer tremolar les cames als jugadors gironins. Enguany, però, no és el cas. L'experiència i les garrotades han enfortit un equip madur i conscienciat per aconseguir l'objectiu de l'ascens directe. De pressió n'hi ha, esclar però com recorda Machín, «benvinguda sigui». «Som professionals i va amb la feina. No em canvio pas per la que pot tenir l'Almeria», destaca.

Com a Elx fa quinze dies, el Girona visitarà avui un estadi on la malastrugança l'acompanya. En el record hi haurà sempre aquella tornada de l'eliminatòria final del play-off (3-0) en què no es va tenir cap opció de remuntar el 0-1 amb què es venia de Montilivi i el Girona va ser el convidat de pedra de la festa de l'ascens dels andalusos. Qui sap si pot ser un bon dia per trencar l'estadística i, de passada, aprofitar el que pugui passar al Getafe-Cadis per ampliar el marge respecte al tercer. I és que facin el que facin els rivals, una victòria avui al camp d'un necessitadíssim Almeria suposaria un altre cop de puny al cim de la taula del Girona.

El bon rendiment de Sebas Coris al carril dret la setmana passada contra el Valladolid podria donar-li números de repetir titularitat.Per contra, la presència d'un punyal per la banda esquerra com Fidel, n'hi resta i els dona, en canvi, a Maffeo, de perfil més defensiu. Qui sembla que recuperarà el seu lloc a l'equip és Ramalho. El basc era un dels homes més en forma de l'equip però es va perdre el partit contra el Valladolid per sanció. En principi sembla que Machín hi hauria de tornar a comptar en detriment de Kiko Olivas. L'altra possible novetat podria ser en punta d'atac, on Longo podria recuperar la titularitat 5 jornades després.

Veient l'experiència d'alguns equips, l'últim l'Elx, que han jugat al Girona amb -tot i els matisos- el mateix sistema, no seria d'estranyar que l'Almeria optés per aquesta aposta. A Machín, però, no l'amoïna perquè sap com contrarestar-ho i té clar que «el més important som nosaltres i si competim com ho fem tindrem possibilitats». Els andalusos tenen l'única baixa del lesionat Jonathan Zongo mentre que Corona i Isidoro, ja recuperats, són a la convocatòria com també l'exgironí Javi Álamo. No han entrat a la llista, Sereno, que acaba d'arribar, i no està el cent per cent, ni tampoc Azeez Diamanka i Ximo Navarro, aquest últim titular habitual.