El Girona juga avui a Almeria sense cap supervivent de la promoció 12/13

22 de juny del 2013. Aquell dia va ser el final del principi. El final de temporada per al Girona, quedant-se a les portes de Primera. Però el també principi d'una nova etapa per al club de Montilivi, condemnat els últims anys a lluitar només per la permanència, però des de llavors en creixement continuat i un habitual de la part alta tot buscant objectius més ambiciosos. Aquella tarda d'estiu, al Juegos del Mediterráneo d'Almeria, un sever 3-0 privava l'equip entrenat per Rubi de posar la cirereta del pastís a una excel·lent temporada. Era l'últim partit de l'última eliminatòria camí de Primera. No hi va haver remuntada (calia aixecar el 0-1 de Montilivi). El gol de l'ara lateral del Barça Aleix Vidal i un doblet de Charles (ara al Màlaga) van acabar amb qualsevol mena d'esperança. Han passat gairebé quatre anys i a Girona les coses han canviat molt. Moltíssim. De dalt a baix, el club s'ha transformat i ho ha fet cap a bé. Una plantilla més competitiva, molta més experiència i una gestió econòmica i social amb molta més cara i ulls que llavors. El vestidor tampoc se n'ha salvat. Quatre anys han donat perquè la majoria d'aquells futbolistes canviessin d'aire, més tard o més d'hora, per la qual cosa a dia d'avui pràcticament no queden supervivents a Montilivi d'aquella eliminatòria.

És més, aquesta tarda a Almeria no hi haurà ni un futbolista del Girona que va jugar aquell partit. Els pocs que encara hi ha en plantilla no han estat convocats. Es tracta de Richy Álvarez, Felipe Sanchón i Eloi Amagat. Mentre que el gallec va ser suplent, els dos últims van ser titulars, disputant els 90 minuts. A dia d'avui, Richy s'està recuperant d'una llarga lesió al genoll que li ha impedit jugar ni un sol minut al llarg de tota la temporada. La situació de Felipe no és que sigui gaire millor: ha jugat a la Copa del Rei i a la Copa Catalunya, però encara no ha debutat a la Lliga. Eloi, de la seva banda, és el cinquè jugador de la plantilla que ha jugat menys minuts fins ara: 8 partits (2 com a titular).

Aquesta tarda sí que hi serà Pere Pons. El de Sant Martí Vell, un dels pilars d'aquest Girona, serà titular. No va jugar ni un sol minut d'aquella promoció d'ascens (ni contra l'Alcorcón, ni tampoc davant l'Almeria), però sí que formava part de la plantilla, tot just l'any que debutava amb el primer equip.

Són els únics supervivents d'aquella magnífica temporada. La resta dels que van jugar llavors a Almeria acabarien fent les maletes. Isaac Becerra, titular sota pals, és ara el porter del Valladolid; Jose Martínez defensa els colors de l'Olot, mentre que l'altre lateral, David García, s'ha retirat. Moisés Hurtado també ha penjat les botes, mentre que Chus Herrero és a l'Anorthosis xipriota. El doble pivot format per Luso Delgado i Marcos Tébar segueix en actiu. L'aragonès juga al Còrdova, mentre que el madrileny ho fa al Reus, on ha aterrat aquest mercat d'hivern. Toni Moral també es va retirar, mentre que Javi Acuña és actualment davanter del Numància. De l'onze inicial, només Eloi i Felipe continuen. A la segona part van entrar Juanlu Hens, a dia d'avui golejant amb la samarreta del Cartagena a la Segona Divisió B, i Jandro Castro, encara en actiu a l'Olímpic de Xàtiva. L'últim canvi va servir per donar uns minuts a Juncà, ara a l'Eibar. Ell sí, a Primera.