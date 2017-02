Pràcticament només començar el partit, al minut 3, Pere Pons ha vist targeta groga a Almeria, la cinquena de la temporada, fet que li impedirà jugar el partit del proper dissabte a Montilivi contra el Mallorca. Una baixa sensible pel Girona, ja que Pere Pons era el jugador més utilitzat juntament amb Alcalá fins el moment que, a més, ha estat substituït per Granell. El gironí només s'ha perdut aquesta temporada 90 minuts, els del primer partit de lliga al Sánchez Pizjuán, on no va jugar per decisió tècnica. Des d'aleshores, ha disputat tots els minuts i el proper dissabte es veurà obligat a descansar per sanció.