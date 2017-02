Machín: «Per mèrits hauríem pogut sumar els tres punts»

Tot i que l'Almeria és un dels conjunts de la zona baixa de la classificació, els jugadors i el tècnic del Girona no donen per dolent el punt aconseguit als Jocs del Mediterrani, en part per haver puntuat lluny de Montilivi.

Pablo Machín va assegurar a la roda de premsa posterior al partit que «els punts són els que són» i que «s'ha vist que hem vingut aquí a emportar-nos-en els tres». De fet, va deixar clar que «per mereixements ens els hauríem d'haver endut» encara que «el futbol és efectivitat i no només sensacions i tenir ocasions. Hem fet tot el que sabíem». A la segona meitat de l'enfrontament va ser el conjunt gironí l'equip que va tenir les millors arribades per marcar i d'això es lamentava el tècnic sorià, de no haver aconseguit un major premi a l'esforç realitzar pels seus futbolistes. No obstant, a la primera meitat van ser els locals els que van posar una marxa més, fet que Machín va dir que «hem sabut contenir la sortida de l'Almeria, que ha demostrat que té molt bons futbolistes».

Va ser en els primers 45 minuts quan els andalusos van inquietar més al Girona, ja que al segon temps el porter René pràcticament no va haver d'intervenir. «A la primera meitat, sense generar perill hem aguantat les embestides del rival i a mesura que ha avançat el partit ens hem trobat més còmodes».

Sense cap mena de dubte, però, el problema que va tenir el Girona ahir a Almeria va ser la clarividència a l'hora de resoldre les jugades. Longo, Alcaraz o Mojica van tenir clares ocasions per marcar i no van saber-les aprofitar, un fet que hauria pogut donar un altre resultat als gironins. «Hem tingut prou ocasions com per haver-ne materialitzat alguna, però en algunes no ha hagut ni d'aparèixer el porter. No hem finalitzat gaire bé». Tot i això, l'entrenador de Sòria va voler defensar que «en els últims minuts és difícil pensar amb claredat i em quedo amb les sensacions que ha donat l'equip de voler empènyer per guanyar».

Tot i aques regust de boca de les ocasions del tram final, Pablo Machín té clar que «al meu equip li disculpo tot» ja que «sempre que donen aquest esforç se'ls ha de perdonar tot. No som la millor plantilla però sí que som el segon millor equip».

Respecte del rival, l'Almeria, Machín va destacar que «si em deixessin triar un equip per entrenar seria l'Almeria, per plantilla i perquè venia de passar dificultats. Tenen una gran plantilla amb noms com els de Nano, Morcillo, Borja o Pozo». El tècnic del Girona creu que un punt a favor per al seu equip pel transcurs del partit va ser el canvi de Quique, davanter local que va haver de retirar-se lesionat a la primera meitat. «El canvi de Quique ens ha beneficiat perquè tot i que Juanjo és molt bo té unes altres característiques».

Machín també va opinar sobre la targeta groga que va veure només començar Pere Pons, que li impedirà jugar el proper cap de setmana davant el Mallorca. «No m'agrada parlar dels àrbitres però últimament portem un llistó que no està sent igual per als dos equips. Som un club noble igual que en Pere també ho és».



Mojica agrada el primer dia

El carriler esquerra colombià Johan Andrés Mojica va debutar ahir a Almeria oficialment amb la samarreta del Girona. Va entrar al minut 58 substituint Aday, que tenia una targeta groga, i ho va fer deixant bones sensacions sobre el terreny de joc. Pablo Machín va valorar sobre el debut del jugador cedit pel Rayo que «és molt explosiu i s'ha pogut veure la seva velocitat. És molt important veure la implicació amb la que ha arribat a Girona».

Sobre la seva aportació en el partit, el tècnic va destacar que «s'ha notat que sortia de refresc. Ens pot donar frescura quan Aday porti molts minuts acumulats».