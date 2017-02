Mojica després del debut: «Em sento com un toro»

a primera pilota que va tocar a punt va estar suposar el 0-1. Hauria estat el debut somiat de Johan Mojica que va marxar del Juegos del Mediterráneo amb un regust amarg per haver-s'hi deixat dos punts. Van ser els primers minuts del colombià amb la samarreta del Girona, mitja hora mal comptada amb la qual en va fer prou per menjar-se el lateral dret de l'Almeria Marco Motta en un parell d'esprints i demostrar que ofensivament pot ser un jguador diferencial. De fet, ja es va veure només entrar al camp es va veure quan va rebre una pilota a la banda esquerre i va provar-ho amb un xut sec que després de tocar un defensa va sortir fora per ben poc.

"Estic content. Gràcies a Déu no he patit cap lesió", deia un Monica que assegurava haver-se sentit "molt còmode" al damunt del terreny de joc. "M'he notat molt bé, amb el suport dels meus companys que, a més a més, m'han felicitat al final del partit. Estic content. Ara toca seguir competint i ajudar l'equip, que per això vaig venir". Mojica va ensenyar que és un jugador elèctric per la banda, d'aquells que no es cansa de pujar i baixar-la. "Vaig venir per aportar tant en atac com en defensa", recorda. El colombià reconeixia també al final del partit que s'havia trobat fantàsticament bé a nivell físic malgrat dur molt de temps sense competir amb el Rayo Vallecano. "M'he entrenat bé per aquest moment que se m'ha presentat avui. Em sento com un toro per l'equip", assegurava. Al mateix temps, Pablo Machín va elogiar la seva tasca i no va descartar que la seva titularitat properament degut al desgast que acumula Aday i que el de Sentmenat, a més a més, compta amb quatre targetes grogues .