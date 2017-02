Un punt d´efecte positiu

Tot i no cantar la victòria als Jocs del Mediterrani, el Girona tanca la jornada 25 del campionat de lliga de Segona Divisió amb un punt més d'avantatge respecte el tercer classificat, el qual va començar la jornada amb cinc punts més que el Cadis i l'acabarà amb sis respecte els andalusos i el Getafe, que també en té sis menys que els gironins.

L'empat a Almeria va permetre a l'equip de Pablo Machín sumar un punt positiu, en part per ser lluny de Montilivi, i que combinat amb la derrota del Cadis al Coliseum Alfonso Pérez permet a l'equip blanc-i-vermell sumar sis punts més respecte el primer equip que no pujaria directe a Primera Divisió.

El Girona té 46 punts i per darrera arriben el Cadis i el Getafe, amb 40 tots dos conjunts i el Tenerife amb 37 i el partit que ha de jugar avui al camp del Valladolid que, en cas de victòria, permetria els canaris sumar-se al grup dels 40 punts.

Per tant, el punt d'Almeria se'l considera bo. Abans de començar el partit el Girona no sabia que passaria, sobretot, en el duel a Madrid i vist el resultat la distància s'amplia, tot i que el Getafe sí que retalla dos punts als gironins.

El punt aconseguit ahir, a més, permet ampliar provisionalment la distància respecte el setè classificat, el primer equip que no jugaria el play-off i que és l'Oviedo, amb onze punts menys que el Girona però amb el partit que ha de disputar avui al camp del Mirandés. El Valladolid, que té 34 punts, també podria retallar distància amb el Girona. En el pitjor dels casos, el setè podria quedar a nou punts del Girona. A més, mirant amunt, el Llevant segueix a un ritme molt elevat i la seva victòria al camp del Saragossa permet als valencians escapar-se a nou punts dels gironins i quinze respecte la tercera plaça.

En clau gironina, cal pensar que encara queden moltes jornades pel final del campionat de lliga però, al mateix temps, que aquesta distància respecte el tercer classificat però, sobretot, la condició de segon de la categoria ja perdura durant moltes jornades i això també dóna molta sensació de seguretat a l'equip de Pablo Machín que, amb una jornada menys, segueix en places d'ascens directe.



La competència millora la porteria

La visita del Girona al Juegos del Mediterraneo va desfer un equilibri estadístic a la porteria. Aquesta temporada s'està parlant molt de la gran competència que hi ha la plantilla i de les dificultats del tècnic alhora de confeccionar l'alineació en cada jornada, i el que està passant sota pals n'és un bon exemple. Feia anys que a Montilivi no hi havia tanta igualtat entre els dos porters de la plantilla, almenys pel que fa a confiança per part del tècnic. Fins ahir Yassine Bonou i René Román havien jugat els mateixos partits, 12,una igualtat que es va trencar amb la titualritat del gadità a Almeria, que amb aquest ja en suma 13. El retorn del porter marroquí després de participar a la Copa d'Àfrica havia reobert el debat sobre qui havia de ser el titular, però per ara sembla que René té un lleguer aventatge respecte el seu company.

Fora de quatre aparicions puntuals coincidint amb convocatòries de Bonou amb la seva selecció, no va ser fins la disetena jornada quan René va fer-se amb la titularitat. En aquest temps l'equip només ha perdut dos partits i n'ha empatat un altre, el que s'uneix a la derrota davant del Valladolid i l'empat a Cadis en la primera volta. Amb els números a la mà els dos acumulen xifres molt semblants, i per exemple fins ahir havien acabat els mateixos partits amb la porteria a 0, en total en cinc ocasions cadascú. Aquesta igualtat també es va desfer sortint d'Almeria sense encaixar cap gol. I en aquest apartat les diferències tamb´ñe són mínimes, i mentre Bonou ha rebut 12 dels 22 gols que el Girona FC ha encaixat fins ara, René ha rebut els 10 restants, entre els dos contribuint a que els de Montilivi siguin ara mateix un dels conjunts menys golejats de la categoria, únicament superats per Llevant i Tenerife i Reus i empatat amb Valladolid. A l'espera de saber que jugarà davant del Mallorca a la propera jornada, i més enllà de preferències, Pablo Machín sap que té la porteria molt ben coberta. Tot, mentre Gianni Casssaro espera una oportunitat després de nou convocatòries amb el primer equip.