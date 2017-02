Sumant efectius per a la causa

Malgrat que pràcticament mai des de les altes esferes del club es vulgui reconèixer que l'ascens a Primera és l'objectiu de la temporada o bé s'intenten fer girs semàntics per evitar dir la paraula, la inversió feta a l'estiu en la plantilla deixava ja ben clar aleshores que aquest any es busca pujar sí o sí. Els bons resultats durant la primera volta han confirmat les expectatives generades per l'equip i fet bona la tasca del director esportiu Quique Cárcel. No obstant això, i conscients que a Segona A la temporada es fa eterna i que poden passar moltes coses d'aquí a final de curs, el club va reforçar-se encara més durant el mercat d'hivern. La intenció era incorporar dos carrilers i un davanter però el club no se'n va sortir de convèncer Rubén Sobrino (Alabès) ni Chuli (Almeria). Cárcel va apostar per no fitxar cap altre atacant tot i el risc que hi havia i hi ha que algun dels tres davanters que estan jugant –Longo, Sandaza o Cristian Herrera– pugui lesionar-se. Sense reforços a dalt, sí que han aterrat a Montilivi Pablo Maffeo i Johan Mojica, dues noves ales per a Pablo Machín. El barceloní, cedit pel Manchester City, va tornar a Girona un any després de la seva última cessió i, al cap de quatre dies ja era titular a La Romareda en la victòria contra el Saragossa (0-2). Maffeo repetiria titularitat davant el Sevilla Atlètic i també va tenir minuts amb el Valladolid. De la seva banda, Mojica, el fitxatge del qual no es va poder tancar fins al darrer dia del mercat d'hivern, va estrenar-se dissabte a Almeria amb la samarreta del Girona. Ho va fer amb unes sensacions magnífiques i insinuant unes prestacions que poden fer del colombià un jugador bàsic per a l'equip durant aquesta segona volta. Els jugadors de l'Almeria Motta, Pozo i Puertas van veure uns quants cops com Mojica els deixava en evidència amb una punta de velocitat gens habitual en futbolistes. «Estic com una moto», deia al final del partit en referència al seu estat físic el jugador cedit pel Rayo Vallecano, que en el seu discurs transmet ambició i il·lusió per poder ajudar els seus nous companys a assolir aquest il·lusionant repte de l'ascens.

La presència de Mojica al camp a Almeria durant l'última mitja hora va permetre per primera vegada veure junts en acció els dos reforços d'hivern del Girona. Així, Machín, amb l'objectiu d'aprofitar l'esgotament físic de l'Almeria, va apostar per mantenir Maffeo, de perfil més defensiu a la dreta, i introduir Mojica a l'esquerra en el lloc d'Aday per sotmetre el rival. El colombià ho va fer però les seves internades no van trobar el premi del gol.

Sigui com sigui, la presència de Maffeo i Mojica a l'equip a Almeria demostra que el Girona no ha fitxat per fitxar durant aquest mercat d'hivern. És a dir, s'ha complert el que tant Cárcel com Machín desitjaven de millorar qualitativament la plantilla i afegir competència a l'equip. Només així s'explica que Sebas Coris, després del partit en majúscules que va fer contra el Valladolid, es quedés a la banqueta sense cap minut. La suplència de Coris va anar acompanyada de la no convocatòria de Cifuentes, titular durant bona part de la primera volta però que ha vist reduït el seu protagonisme amb l'arribada de Maffeo. Gestionar els minuts que es donen a cadascun ja és cosa de Machín.

Tot plegat ha fet doncs que s'hagin incorporat dos efectius més per a la causa i que Machín hagi utilitzat ja 24 jugadors aquesta temporada. Els únics que resten per debutar a la Lliga són Felipe Sanchón i Richy Álvarez, que continua recuperant-se de la seva lesió.

Mentrestant, la plantilla va tornar ahir del desplaçament a terres andaluses via Granada i gaudirà avui del seu segon dia de descans abans de començar a preparar demà el partit de dissabte a Montilivi contra el Mallorca (20:00) amb una sessió a les instal·lacions del Top Ten de Tordera.