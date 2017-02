L´equip prepara avui la semifinal de Copa Catalunya de demà a Badalona

El Girona reprèn aquest matí els entrenaments amb un sessió a les instal·lacions del Top Ten de Blanes. A l'horitzó hi ha una setmana de dos compromissos, el primer dels quals serà demà mateix al flamant nou estadi el Badalona contra el conjunt escapolat en una de les semifinals de la Copa Catalunya. L'altre serà dissabte al vespre (20.00) a Montilivi contra el Mallorca en una nova revàlida a la Lliga. El duel de demà contra el Badalona serà, amb tota seguretat, una bona oportunitat per als jugadors que no estan gaudint de gaire protagonisme a la competició regular. Així doncs, homes com Juan Cámara, Pablo Marí, Eloi Amagat, Cristian Herrera, Felipe Sanchón, Miguel Ángel Cifuentes podrien tenir l'ocasió de reinvindicar-se. El porter marroquí Yassine Bounou també podria tornar sota pals.

Caldrà veure si Pablo Machín aposta per citar algun jugador del Peralada o del planter per completar la llista. En l'anterior ronda Chele, Nacho Ruiz, Carbó i Keita del Peralada van tenir minuts al camp del Prat. El davanter africà ja no pertany al club perquè ha fitxat pel Saguntí però algun dels altres, sobretot el saltenc Carbó, podria tenir una nova oportunitat.

El conjunt badaloní va estrenar el mes passat el Nou Estadi Municipal, després d'una temporada ballant entre Montigalà i l'antic Camp del Centenari. Entrenat per Manolo González, els escapolats són cinquens a la classificació i lluiten per aconseguir un bitllet per la fase d'ascens a Segona A. A la plantilla del Badalona hi juga el davanter de la Cellera Marcel Serramitja, que s'està recuperant d'una greu lesió de genoll que va patir a principi de temporada.