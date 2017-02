Machín: 'A Badalona ens espera un partit molt dur'

El Girona ha aparcat la seva excel·lent trajectòria a la Lliga per centrar-se de ple en la semifinal de Copa Catalunya que disputarà demà a la tarda (19:00 hores) al camp del Badalona. Pablo Machín farà jugar als menys habituals però està convençut que comptarà amb un "onze prou competitiu" per donar una bona imatge, guanyar i accedir a la final de la competició. Així mateix ho ha expressat al Top Ten de Tordera, on l'equip s'hi ha entrenat en una sessió en la que el sorià no ha pogut comptar amb el lesionat Richy ni tampoc amb Miguel Ángel Cifuentes. L'andalús pateix des del dissabte unes "petites molèsties" musculars que fan que sigui dubte per jugar demà.

"Segurament podrem comptar amb un onze prou competitiu ple de jugadors professionals. El partit ens anirà molt bé per donar minuts als menys habituals", ha dit Machín, afegint que "si tenim una competició interna als entrenaments, encara ens prendrem amb més ganes aquest partit. Per a molts, serà la possibilitat de demostrar-me que segueixen entrenant bé i que puc comptar amb ells".

Està convençut que es trobarà a un Badalona "molt motivat", dient del seu proper rival que "si està bé en totes les competicions demostra que té una plantilla molt àmplia", abans de finiquitar-ho amb un "serà súper difícil, no en tinc cap dubte".

A l'espera de saber si Cifuentes entrarà finalment a la convocatòria (fins demà no se sabrà), qui segurament es desplaçarà fins al nou Estadi Municipal de Badalona és el migcampista del Peralada Marc Carbó. Avui s'ha entrenat amb el primer equip i Machín ha admès que té "moltes opcions" d'entrar a la llista. "Sempre ofereix un bon nivell i va fer-ho bé en l'anterior eliminatòria. El que no sé és si jugarà d'inici o si començarà a la banqueta", ha remarcat.