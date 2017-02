La Copa de les oportunitats

El Girona era aquell típic equip al qual la Copa de torn, ja fos del Rei o de Catalunya, sempre li arribava en un mal moment. Mai venia bé. Com que la Lliga sempre ha estat (i encara ho és) la prioritat, haver de canviar de xip a mitja setmana feia més mandra que no pas altra cosa. Ara, tot això ha canviat. Sí, la Lliga segueix al capdamunt de la llista de coses importants i pujar a Primera s´ha convertit en el gran objectiu, però que l´opció de plantar-se a la final de la Copa Catalunya arribi a quatre dies de la cita amb el Mallorca no és cap estorb. Més aviat, una bona notícia per a Pablo Machín i per a tot el vestidor. Amb una plantilla tan nombrosa i competitiva com la gironina, i pràcticament sense lesionats (una situació increïble, tenint en compte el drama que s´havia viscut uns mesos enrere), la cita d´aquesta tarda al flamant Estadi Municipal de Badalona (19.00 hores) es presenta com una col·lecció d´oportunitats. La primera, la que significaria classificar-se per a la final d´un torneig. De menor rellevància que pujar a la màxima categoria, però al cap i a la fi estem parlant d´un títol oficial. La segona, l´aparador per a un munt de futbolistes que segueixen esperant una oportunitat. I la tercera, entre alguna altra més, la de poder veure de nou en acció Johan Mojica, un futbolista explosiu que ja va donar mostres de la seva qualitat fa ben pocs dies a Almeria.

Amb l´altra semifinal decidida des del mes de novembre (el Nàstic es va imposar al Gavà a la tanda de penals després de complir els 90 minuts del temps reglamentari sense que cap dels dos equips fos capaç de marcar ni un sol gol), el Badalona-Girona ha anat canviant de dates cada dos per tres. El munt de lesionats que omplien la infermeria de Montilivi a la tardor i el fet també que la inauguració del nou camp escapulat s´allargava més de l´esperat van fer que tots dos clubs es posessin d´acord, més d´una vegada, a anar posposant la data. Fins avui. «Llavors no estàvem en condicions d´arriscar perquè teníem moltes baixes. I també perquè ells volien aprofitar la nostra visita per fer una mena d´inauguració del seu nou camp. Nosaltres, com tothom, volem jugar en un terreny de joc el més correcte possible, amb unes bones mides i la millor gespa possible, tot i que no hi estem del tot acostumats. Crec que jugant-se ara el partit hi sortirem tots guanyant», diu Pablo Machín.

El tècnic no haurà de fer gaires invents per presentar, com ell vol, un equip prou «competitiu» aquesta tarda. Si no hi ha cap contratemps, l´onze estarà ple de futbolistes del primer equip. Marc Carbó, del Peralada, anirà convocat, però el mateix Machín el veu més a la banqueta que no pas sortint d´inici. L´únic dubte que té és saber si podrà comptar o no amb Miguel Ángel Cifuentes. «Té un petit problema que arrossega des de dissabte. Les proves no han detectar res i esperem a l´entrenament de demà (avui per al lector) per veure si està en condicions. No creiem que sigui res greu», confirma. Richy, lesionat, és l´única baixa segura. Tot i que insinua que podria variar fins i tot el dibuix, el més probable és que el Girona es presenti avui a la Badalona amb el seu habitual 3-5-2. Futbolistes com Bounou, Pablo Marí, Juan Cámara, Kiko Olivas, Eloi Amagat, Felipe Sanchón o Cristian Herrera tenen el seu lloc assegurat. També té molts números de ser titular Johan Mojica, qui ja va debutar a Almeria. L´objectiu, ser el més «competitius» possibles i, sobretot, «gua­nyar» per accedir a la final. Tot i això, Machín no les té totes. «Si estan vius en totes les competicions és que tenen una plantilla força àmplia. Sortiran molt motivats contra nosaltres i estic segur que ens ho posaran molt difícil».

El Badalona, que ve de perdre amb l´Atlètic Saguntí (0-2) aquest últim cap de setmana, tindrà les baixes de Mikel Robusté, Moha, Iván Guzmán i l´ex del Llagostera Enric Pi.