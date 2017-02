«Em toca demostrar que sóc vàlid per tornar a ser titular amb el Girona»

Fa gairebé tres mesos, des de finals de novembre, que Yassine Bounou no juga un partit oficial. El porter, titular indiscutible a l´inici de temporada amb el Girona, ha anat perdent protagonisme a mesura que la competició ha anat avançant. Sobretot des que al Nadal va concentrar-se amb la selecció del Mar­roc per participar, per primera vegada, en una fase final de la Copa d´Àfrica. Tota una experiència que mai oblidarà, però també una passa enrere en les seves aspiracions per recuperar la titularitat, ara a favor de René Román. Un cop de nou sota les ordres de Pablo Machín, a Bounou no li queda altra que seguir remant. Treballar de valent als entrenaments, i també avui a Badalona, on serà titular, és l´objectiu que s´ha marcat per poder «demostrar», com ell mateix diu, que és tant o més vàlid que abans per defensar la porteria de Montilivi.

Fa quatre dies, com aquell qui diu, Bounou xalava de valent al Gabon. No va jugar ni un sol minut de la Copa d´Àfrica, però va gaudir vivint en primera persona la classificació del Marroc per als quarts de final. Va ser llavors quan el somni es va acabar de cop. Ara, «enganxat al cent per cent» de nou a la rutina dels entrenaments amb el Girona, no deixa de somriure quan se li pregunta per la seva particular aventura africana. «Va ser una bonica experiència. Era la meva primera convocatòria en la fase final del torneig. No vaig jugar, però vaig aprendre molt. Hi va haver un component passional diferent al que pot tenir la Lliga. Tot un país estava pendent de nosaltres. Em va marcar molt classificar-nos. Vaig rebre un munt de missatges i va ser molt especial», recorda.

Després, l´eliminació, el maratonià viatge de tornada i adonar-se que s´havia quedat sense la condició de ser el porter titular del Girona, un rol que ja s´havia hagut de repartir amb René abans de l´aturada per les vacances. Res, això sí, que li vingués per sorpresa. «Sabia que això passaria i estava preparat per encarar aquesta situació. La temporada no va començar gaire bé per a l´equip ni tampoc per a mi. Tot i així, vaig aconseguir centrar-me, trobar una bona ratxa i jugar. Llavors em sentia preparat per donar el que necessitava l´equip. Després vaig marxar a la Copa d´Àfrica i, com és lògic, el cos tècnic va entendre que era l´hora de canviar. Ara he tornat i no jugo, però entenc que el cos tècnic segueix confiant en mi», diu. Per això, és conscient que «ara em toca tornar a demostrar que sóc vàlid per al Girona. Als entrenaments i també quan em toqui jugar». La primera oportunitat, aquesta tarda a Badalona. «Ja tinc ganes de jugar i d´estar de nou amb els companys al damunt d´un camp de futbol». I de René, el seu principal competidor, cap queixa. Al contrari. «Tenim un equip ferm al darrere, que fa que els rivals t´arribin poc. Quan ho fan, s´ha d´estar atent i ell ho ha fet molt bé. Això m´obliga a esforçar-me encara més. Aniré a totes i no esperaré la meva oportunitat».