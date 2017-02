El Getafe (6) lidera el rànquing de penals a favor

Ni a Almeria, malgrat que Machín i els jugadors no van acabar gaire contents de l´arbitratge, ni en els últims partits hi ha hagut cap decisió arbitral que hagi condicionat el resultat d´un partit del Girona. Sí que és cert, però, que repassant les estadístiques generals de la competició hi ha una dada que crida una mica l´atenció. És la que diu que el Girona és un dels equips a qui menys penals a favor li xiulen. El conjunt de Machín tan sols n´ha disposat dos al seu favor: els transformats per Cristian Her­rera a Alcorcón i Fran Sandaza contra el Nàstic. En canvi, en contra els gironins han vist com n´hi assenyalaven fins a quatre. David Rodríguez (Alcorcón), Jaime Mata (Valladolid) i Uche (Gimnàstic) van enviar la pilota al fons de la porteria, mentre que Stefan Scepovic (Getafe) va fallar.

El rànquing d´equips amb més penals a favor l´encapçala el Getafe, que, amb el que li van xiular davant el Cadis -molt dubtós- en el temps afegit en l´última jornada, ja en suma 6. Els madrilenys també van gaudir-ne d´un contra el Mallorca realment inexistent de Raíllo a Molina que els va servir per salvar un punt. Més clars van ser els transformats per Molina contra Saragossa i Reus i per Dani Pacheco a Miranda de Ebro. Juntament amb l´UCAM Múrcia, el Getafe és l´equip amb més penals a favor a la Lliga. En contra, als madrilenys n´hi han xiulat uns quants: quatre.

Els equips a qui menys penals a favor han xiulat fins ara han estat el Cadis i el Sevilla Atlètic amb només un. De la seva banda, els dos conjunts més castigats amb penals en contra han estat fins ara el Lugo i el Saragossa, amb set. El Còrdova és l´únic club a qui encara no li han assenyalat cap pena màxima en contra.