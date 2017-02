El Girona, a la final de la Copa Catalunya

El Girona s'ha classificat per a la final de la Copa Catalunya després d'imposar-se al Badalona, de la Segona Divisió B, gràcies a un solitari gol de Juan Cámara al minut 71, en un partit dominat de principi a fi pel conjunt blanc-i-vermell però amb molt poques ocasions de gol per a cada banda. El Nàstic serà el rival dels gironins en una final que encara no té estadi, dia ni tampoc hora.

Pablo Machín havia promès que faria saltar al camp del Badalona un onze el "més competitiu possible" ple de futbolistes professionals del primer equip. També havia assegurat que tindrien minuts els menys habituals. Dit i fet. Amb un onze ple de suplents, en el que Bounou tornava a jugar després de tres mesos, Maffeo feia de central i Mojica jugava la seva primera titularitat en clau blanc-i-vermella, el Girona ha saltat a la gespa del flamant Estadi Municipal decidit a plantar-se a la semifinal de la Copa Catalunya. Des del primer minut s'ha convertit en l'amo del partit, encara que el seu domini ha estat bastant estèril. Massa imprecisions als metres finals i poques ocasions han protagonitzat els primers 45 minuts.

Al 5, Felipe ha provat una passada a l'espai sobre Cristian Herrera però Arellano, el proter, ha estat més atent i s'ha fet amb la pilota. El català, inèdit des de feia molt de temps, formava la punta d'atac amb el canari, un altre dels damnificats pel bon rendiment de Longo i Sandaza a la lliga. Amb molt de toc al mig del camp i sense massa presència a les àrees, la següent arribada ha estat al 17. Maffeo s'ha internat fins l'àrea i allà ha etzibat un xut que ha marxat desviat. La següent ha estat molt més clara: passada a l'espai per a Cristian, que s'ha plantat tot sol davant Arellano. El porter, més murri, li ha endevinat les intencions treient una bona mà i evitant així el 0-1.

A part d'això, poc més. Bones prestacions per l'esquerra d'un Mojica hiperactiu i uns minuts en els que el Girona ha jugat amb un home menys després que Coris hagi hagut de marxar al vestidor per un problema amb les seves botes. El control ha estat del Girona fins al descans i el Badalona només s'ha estirat en una acció al 38, quan ha forçat un córner que ha acabat refusant la defensa com ha pogut.

Amb el canvi de Granell per Alcaraz una falta penjada pel gironí al cor de l'àrea que ha acabat amb la pilota fora ha començat la segona meitat. Tot i el pas pels vestidors, la tònica s'ha mantingut. Control de joc per al Girona i el Badalona esperant al seu camp tot intentant sorprendre al contracop. Al 52, Felipe ha robat la cartera a Fran Grima a la banda esquerra i ha provat una centrada amb molta intenció al cor de la petita que Arellano ha tret com ha pogut.

Al quart d'hora de la represa el Badalona ha premut l'accelerador. Esperonat per la velocitat i lluita de Musa, ha gaudit d'una bona ocasió al 60. Bona combinació a tres quarts de camp per plantar-se a l'àrea i provar una centrada perillosa que ha atrapat Bounou en la seva primera intervenció. Ha estat un miratge. El Girona ha recuperat el control i ha estat llavors quan Machín ha decidit sacsejar l'equip. Han entrat Pere Pons, Carbó, Sandaza y Aday d'una tacada i dos minuts després ha arribat el 0-1. Bona acció personal de Pons, que ha cedit per Mojica. El colombià ha tingut temps de pensar-s'ho, deixant la pilota al llindar de l'àrea per Cámara. L'andalús ha etzibat un remat creuat i ajustat que ha fet inútil l'estirada d'Arellano.

Cinc minuts més tard ha pogut caure el segon. Mojica s'ha tret del barret una bona centrada perquè Cristian, des del terra, rematés a porteria. Un defensor, des del mateix damunt de la línia de gol, ha evitat el 0-2.

S'ha estirat el Badalona tot buscant l'empat i al 82, Pablo Marí s'ha hagut de llançar al terra per evitar la internada a l'àrea d'un rival, una acció en la que el públic ha demanat penal.

Badalona: Arellano, Adrià Parera, Fran Grima (Víctor García, min. 76), Aleix Coch, Moyano, Sergio Maestre, Bruno Vinicius (Agudo, min. 54), Sandro, Gerard Oliva (Toni Lao, min. 61), Carlos Calvo i Musa.

Girona: Bounou, Coris (Aday, min. 68), Maffeo (Carbó, min. 68), Kiko Olivas, Pablo Marí, Mojica, Rubén Alcaraz (Granell, min. 46), Eloi Amagat (Pere Pons, min. 68), Juan Cámara, Felipe Sanchón (Sandaza, min. 68) i Cristian Herrera (Longo, min. 79).

Gol: 0-1, Cámara (min. 71).

Àrbitre: Sergi Carrero Romera (comitè català). Ha amonestat Iván Agudo (Badalona); Kiko Olivas (Girona).

Estadi: Municipal de Badalona. Un miler d'espectadors.