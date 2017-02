Quan el calendari i els horaris són capritxosos

«Els que posen els horaris es riuen de mi a la meva esquena». Aquesta és una de les moltíssimes frases cèlebres que el portuguès José Mourinho deixava anar durant la seva etapa com a entrenador del Reial Madrid. D'entre el seu munt de crítiques no se'n va escapar la mateixa Lliga de Futbol Professional (estament ara conegut simplement com La Lliga). Quan els resultats no l'acompanyaven, que segurament va ser més sovint del que li hauria agradat, es dedicava a tirar amb bala cap a totes direccions. Una d'elles, va ser la confecció del calendari. I més d'un any va anar així la cosa. A Mourinho no li agradava jugar abans que el Barça o tenir menys descans entre competició i competició que el seu etern rival. Més d'una vegada així ho va manifestar davant dels mitjans, assegurant que estava «tip» de tot plegat, fent repetitives les seves queixes fins a la sacietat. Qui sap què hauria dit el portuguès si, hipotèticament, a dia d'avui entrenés el Girona i es trobés en la mateixa situació que ara viu l'equip de Montilivi. És segon i així espera acabar la temporada per lligar l'ascens, però a no gaire distància (6 punts) el persegueixen Getafe i Cadis, de manera que no val a badar. La qüestió és que, amb aquest escenari, es dona el cas que als gironins els ha tocat (i els tocarà) jugar gairebé sempre abans que els seus immediats perseguidors. Mourinho potser ho tenia molt clar, però el que segur que originarà un debat és preguntar-se si és millor jugar abans o després que els rivals directes.

Obviant el calendari fins a finals de desembre, quan encara no s'havia acabat la primera volta i per tant encara no hi havia res del tot definit, classificatòriament parlant, en les 10 jornades d'aquest 2017 que ja s'han disputat o per la qual ja hi ha definits els horaris, trobem que la diferència és clara: el Girona ha jugat o jugarà gairebé sempre abans que no pas Getafe i Cadis. Només en tres ocasions (un escàs 30 per cent), s'ha produït aquesta situació a la inversa. Això mateix es va veure el primer cap de setmana de gener, quan els de Machín van visitar Saragossa el diumenge a les 6 de la tarda, a la mateixa hora que el Cadis va jugar a Elx. El dia abans, dissabte, el Getafe s'havia enfrontat a l'Almeria. Una jornada més tard, va passar tres quarts del mateix: el Girona-Còrdova era l'últim partit del cap de setmana (fixat el diumenge a les 8 del vespre). El Getafe havia jugat el mateix dia però a les 12, mentre que el Cadis ho havia fet el divendres.

I la tercera en discòrdia: el Girona-Valladolid de la jornada 24 es va jugar també diumenge i a les 8. El Getafe ho havia fet el mateix dia, però abans, mentre que el Cadis havia disputat el seu partit el dissabte. Aquests són els tres únics casos des de principi d'any en el que els blanc-i-vermells han jugat el seu partit sabent què ha fet, com a mínim, un dels seus immediats perseguidors. La resta de casos (7 de 10), no ha estat així.

Començant per la jornada 22. Aquell cap de setmana, el Girona va rebre el Sevilla Atlètic el diumenge 22 de gener a les 6 de la tarda. Va coincidir amb el Getafe-Mirandés, sí, però el Cadis va rebre l'Almeria dues hores després, a les 8. Una jornada més tard, encara va ser més clar: els gironins obrien la jornada 23 a Elx un divendres al vespre (a les 8). El Getafe no va jugar a Sòria fins diumenge al migdia, mentre que el Cadis va visitar Mallorca aquell mateix diumenge a les 6. Si fa no fa el mateix que passava aquesta darrera jornada. Visita a Almeria el dissabte a les 4 de la tarda, mentre que el duel directe entre madrilenys i gaditans no es jugava fins a les 8 del mateix dia.

Això pel que fa al que ja s'ha jugat, però el calendari que ja hi ha definit (fins a quatre partits més) dibuixa el mateix escenari. Començant per aquest cap de setmana. El duel amb el Mallorca està previst per aquest dissabte a les 8 del vespre. No serà fins l'endemà diumenge que el Cadis rebrà el Reus (4 de la tarda) i el Getafe visitarà l'Oviedo (6). Una jornada més tard el Girona s'enfrontarà al Mirandés a Anduva. Ho farà el dissabte a partir de les 6 de la tarda. Dues hores més tard ha quedat fixat el Getafe-Rayo, mentre que el Cadis no visitarà l'estadi el Numància fins al diumenge a les 12.

A la jornada 28, duel directe: el Girona rebrà la visita del Getafe a Montilivi el dissabte a les 6 de la tarda. Molt atent a aquest partit hi haurà el Cadis, que no jugarà fins dues hores després. Jugarà a Oviedo a partir de les 8. I en l'últim cap de setmana que fins ara té definida tota la seva jornada de Segona A (el de l'11 i 12 de març), els gironins es veuran les cares amb el Reus un diumenge a les 6. Coincidiran amb el Cadis-Rayo, mentre que el Getafe jugarà amb el Tenerife a partir de dos quarts de 9 del vespre del mateix dia, tot sabent el resultat de gironins i gaditans.

Ara només caldrà veure si aquest escenari no només es va repetint el que queda de temporada, sinó també si beneficia o perjudica el Girona. Fins ara, els de Machín se n'han sortit prou bé, i han aconseguit que la renda respecte els seus immediats perseguidors sigui de 6 punts. Saber si en aquesta situació José Mourinho també s'hauria posat en contra de la Lliga i dels horaris ja és una altra història.