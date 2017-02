El Girona torna a la feina sense Cifuentes

El Girona ha tornat aquest matí a la feina després de segellar ahir al vespre la classificació per a la final de la Copa Catalunya. Pablo Machín ha dirigit una suau sessió al camp de Vilablareix de poca exigència física en què no hi ha participat Miguel Ángel Cifuentes. El jugador cedit pel Màlaga ja va treballar al marge dimarts degut a una sobrecàrrega muscular i no va jugar ahir contra el Badalona. Tampoc han près part de l'entrenament d'avui Richy, lesionat, i Fran Sandaza, amb permís.