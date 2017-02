Una amenaça prou coneguda

Extramotivació, ganes de demostrar que es mereixien més oportunitats, espines clavades o, simplement, la voluntat de donar el triomf al seu equip. Aquests seran alguns dels ingredients extra amb què es plantarà demà a Girona cinc jugadors amb passat a Montilivi, ara a les files del Mallorca. A banda de la necessitat, ja suposada, de sumar per mirar de fugir de la part baixa de la classificació, els balears tenen diversos jugadors amb possibles comptes pendents amb el Girona. Dos d'ells, com Saúl i Angeliño, de ben recents. També fa ben poc -a l'estiu va ser traspassat- que Dejan Lekic encara pertanyia a la disciplina del club gironí. En canvi, més temps fa del pas d'Óscar Díaz (2012) i Roberto Santamaría (10-12) per Montilivi. «Vindran supermotivats a fer el seu partit. El que hem de fer és sortir a guanyar des del minut 1» deia ahir Pedro Alcalá sobre el retorn dels exs.

Malgrat que últimament no ha estat un fet habitual al Girona -tret del gol de penal Jaime Mata a la primera volta-, sovint hi ha la sensació, o més aviat el temor, que els exjugadors acostumen a fer bons partits davant els seus antics equips. En principi no hauria de ser el cas de Santamaría, ara suplent de Cabrero, ni tampoc d'Óscar Díaz, gens habitual als plans del tècnic dels balears, Javier Olaizola. Tant el porter com el davanter no van marxar gaire contents del Girona i tots dos van denunciar el club per impagaments. En el cas del davanter, fins i tot va atacar amb duresa el seu exequip després d'un Lugo-Girona la tardor del 2012. Casualitat o no, Óscar Díaz, no ha tornat mai a Montilivi per enfrontar-se al Girona des que en va marxar el juny del 2012.

Segurament pel seu passat més recent i perquè tenen més participació als esquemes d'Olaizola, sí que poden ser més amenaça Saúl García, Angeliño i sobretot Lekic. El davanter serbi va marxar a mitja pretemporada traspassat al Mallorca mig any després d'aterrar a Girona procedent de la lliga índia. Amb 5 gols en 15 partits, el rendiment del serbi no va ser dolent però Machín hi va perdre la confiança a les últimes jornades fet que va comportar el correponent disgust i malestar del serbi. Sancionat la passada jornada, Lekic es perfila com a titular en punta d'atac al costat de Brandon i com una de les principals armes ofensives del Mallorca.

Als que de motivació no els en faltarà serà als esquerrans Saúl García i Angeliño que veuen el partit de demà com una bona oportunitat d'ensenyar a Pablo Machín que tenien lloc al seu dibuix i es mereixien més oportunitats. Es tracta de dos casos ben curiosos amb el mateix destí: Palma. El Girona va recórrer a Saúl García a mitjans d'agost després de comprovar que Álex Menéndez, l'escollit per al carril esquerre, tenia els lligaments del genoll trencats i hauria d'estar sis mesos de baixa. El club va aconseguir la seva cessió per part del Deportivo de la Corunya amb l'objectiu que fos el relleu de Carlos Clerc. A l'hora de la veritat, el seu perfil defensiu -Machín sempre deia que era més un lateral que no pas un carriler- li va jugar en contra i va veure's relegat a la suplència en benefici d'Aday. Veient que les oportunitats no li arribaven, Saúl García va demanar canviar d'aires i el Girona, d'acord amb el Deportivo, no li va posar cap impediment perquè se n'anés al Mallorca.

Quique Cárcel tenia lligat el seu relleu, Angeliño Tasende, que arribava cedit pel Manchester City. Tanmateix,el jove gallec tan sols es va estar un mes a Girona. Angeliño no va pair veure's fora de les primeres convocatòries i el seu agent -després de pressionar perquè jugués- de seguida va moure fitxa. Veient el panorama, el Girona també ho va fer i va lligar Mojica mentre no posava cap pega a la cancel·lació de la cessió d'Angeliño i la seva posterior arribada al Mallorca. En una entrevista aquesta setmana a Marca, el gallec treia ferro a l'assumpte. «La decisió va ser meva i del City. Vaig estar un mes al Girona i volia tenir minuts, perquè a la meva edat és el que em fa falta. Hi vaig estar molt content. No guardo rancor al Girona», assegurava.

El destí sembla haver jugat una mala passada a Saúl García. O bé fins i tot es podria que Angeliño el persegueix per treure-li minuts. El càntabre va canviar Girona per Palma per poder jugar i quan estava consolidat a l'onze, l'arribada del gallec l'ha relegat a la banquetra. Almenys això és el que va passar l'última jornada contra el Rayo en què Angeliño va ser titular pispant-li el lloc a Saúl García, que ho ha havia estat quatre jornades des del seu fitxatge.

Sigui com sigui no deixa de ser curiós que el Mallorca es nodreixi de jugadors del Girona els últims temps. De fet, el conjunt balear és el que més exgironins té a la plantilla (5). El segueixen l'Elx amb tres (Dorca, Germán Parreño i Pelegrín) i Cadis, Numància, Valladolid i Rayo Vallecano amb dos.