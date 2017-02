Machín: 'Pere Pons no és Déu, però la seva baixa és sensible'

A poc més de 24 hores per rebre el Mallorca a Montilivi en el que serà una nova final per al Girona camí de l'ascens, Pablo Machín ha ofert l'habitual roda de premsa davant els mitjans. El tècnic ha elogiat l'"experimentada plantilla" dels balears, ha destacat la qualitat d'homes com Dejan Lekic, Saúl García i Angeliño Tasende (tots ells amb passat blanc-i-vermell) i ha lamentat, sobretot, no poder comptar amb Pere Pons, un dels futbolistes més importants.

El de Sant Martí Vell haurà de complir una sanció d'un partit per acumulació de targetes i la seva absència trastoca els plans de l'entrenador. "La seva és una baixa sensible perquè el que ens dona en Pere és difícil de trobar no només a la nostra plantilla, sinó també a qualsevol dels equips de la categoria", ha dit. "Intentarem que el seu substitut pugui fer les seves funcions, tot i que és complicat defensar i tenir aquelles mateixes arrencades. Ara bé, en Pere no és Déu i el que surti estic convençut que ho farà molt bé".

Machín ha confirmat també que Miguel Ángel Cifuentes ha entrenat "amb total normalitat" després de no fer-ho durant tota la setmana, abans de reconèixer que Johan Mojica té "moltes opcions" de jugar el seu primer partit a Montilivi.