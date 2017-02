Un cop de cap de Juanpe impulsa el Girona

En el partit més espès del Girona a casa, en el que potser s'han fet menys mèrits per guanyar i sumar els tres punts, el factor Montilivi ha aparegut al tram final quan un cop de cap de Juanpe (min. 88) ha acabat tombant un bon Mallorca en gairebé la primera ocasió clara de l'equip de Machín. El Girona ha sumat tres punts molt importants en la seva carrera cap a l'ascens contra un rival que ha posat la por al cos del conjunt blanc-i-vermell en diferents fases de l'enfrontament.

Els primers minuts de tempteig s'han trencat en sec després d'una oportunitat clamorosa a favor del conjunt mallorquinista. Juan Domínguez, al minut 7, ha enviat fora la pilota quan ho tenia tot a favor per marcar amb René ja superat. Dos minuts després, ha estat Lago Junior qui ha enviat la pilota al travesser, tot i que l'esfèrica ha estat desviada providencialment pel porter andalús del Girona amb la punta dels dits.

A l'equip de Pablo Machín li estava costant trobar el seu joc i enllaçar amb homes capacitats per trenar jugades amb la pilota als peus, com Borja García o Portu, i Sebas Coris, per la banda, era el gironí que més sensació de perill creava. Tot això sense saber finalitzar les jugades, fet que si estava fent el Mallorca. Al minut 25, novament Lago Junior, davant René, ha enviat la pilota massa alta. Era el tercer avís dels visitants.

No estava sent alegre el joc dels gironins, que no han inquietat el porter Cabrero en tota la primera meitat. No es trenaven jugades i al mig del camp, el Mallorca estava sent superior. Encara abans del descans, Juan Domínguez ha tingut una altra franca ocasió per avançar el seu equip, però el seu xut des de dins l'àrea gran marxava alt per poc. Al minut 42, Aday, en un contraatac, ha fet el primer xut entre els tres pals de tot el partit a favor dels gironins, tou pel porter mallorquinista.

La segona meitat ha començat amb la mateixa tònica que el primer temps. El Girona, amb problemes al mig del camp, no aconseguia lligar tres passades seguides en curt per practicar el seu joc habitual i arribar amb perill a les immediacions de Cabrero, inèdit en el que es duia d'enfrontament. El Mallorca tampoc necessitava grans accions per xutar. A la sortida d'un córner, Pol Roigé avisava per primera vegada al segon temps amb un xut ras que ha atrapat amb seguretat René.

El Girona necessitava una espurna, un canvi de xip que es va produir als deu minuts de la represa. Després d'una nova magnífica jugada de Coris per banda i una posterior centrada que s'ha passejat per dins l'àrea balear, els gironins han disfrutat d'uns bons minuts i tancant el Mallorca al seu propi camp. La sensació de perill anava en augment i els de Machín s'estaven fent amb el control del partit.

No obstant aquestes sensacions, el partit ha tornat a baixar en ritme. L'eix de l'equip gironí seguia sense rutllar com probablament desitjava Machín, que volia trobar en Longo i Mojica les solucions des de la banqueta. A més, Olaizola, tècnic mallorquinista, feia entrar homes ofensius com Brandon i Lekic, fent valer que els balears també anaven a la cerca dels tres punts.

Després d'una fase d'incertesa, ha aparegut el factor Montilivi. I el factor Juanpe. Al minut 84, després d'un servei de cantonada, feia lluir a Cabrero, que evitava el gol i animava la parròquia local, que ha apretat de valent en els últims compassos del duel. I just quatre minuts després, quan el Mallorca s'havia quedat amb 10 per l'expulsió de Culio per doble amonestació, ha arribat el gol que ha donat tres punts molt valuosos als gironins.

El mateix Juanpe ha rematat de forma impecable una pilota servida per Granell per embogir Montilivi i disparar el Girona fins als 49 punts, a l'espera del que facin demà Cadis i Getafe contra Reus i Oviedo, respectivament.

Fitxa tècnica



Girona: René, Coris (Mojica, min. 77), Kiko Olivas, Alcalá, Juanpe, Aday, Alcaraz, Granell, Borja García (Longo, min. 62), Portu (Eloi, min. 82) i Sandaza.

Mallorca: Cabrero, Campabadal, Raíllo, Héctor Yuste, Angeliño, Sasa, Culio, Juan Domínguez (Saúl, min. 91), Moutinho (Lekic, min. 76), Pol Roigé (Brandon, min. 61) i Lago Junior.

Gols: 1-0, min. 88, Juanpe.

Àrbritre: Díaz de Mera. Ha amonestat amb targeta groga a Sandaza (Girona) i Sasa, Campabadal i Lago Junior (Mallorca). Doble targeta groga a Culio (Mallorca), expulsat al minut 87.

Estadi: Montilivi. 5.773 espectadors.