Encomanats a Montilivi per seguir somiant

Que maco que seria poder celebrar un ascens a Primera. Es tractaria de l'èxit en majúscules d'aquest club, que ha deixat de lluitar per salvar-se i prou, enfocant el seu horitzó una mica més lluny i afegint un polsim d'ambició als seus objectius. Fa setmanes que a Montilivi, ja sigui l'afició, o també el mateix vestidor, sobrevola aquesta idea; aquesta vegada podria ser la bona, després d'unes quantes desil·lusions. Tothom ha après la lliçó i sap que s'ha de ser prudent, però com que somiar és de franc, n'hi ha que veuen que aquest equip fa prou patxoca com per confiar-hi cegament. Hi ajuden els 6 punts de marge respecte al Getafe i Cadis, tercer i quart en discòrdia, però també convidats d'excepció en aquesta lluita per assolir l'ascens directe. Però per més que se somiï i es comencin a fer volar alguns coloms, a ningú se li escapa que de feina encara en queda molta per fer. Començant perquè cap equip ha pujat mai ni pujarà amb els 46 punts que ara té el Girona. Per això, toca guanyar com més partits millor. I si en algun lloc l'equip ha demostrat ser sòlid i intractable, aquest és Montilivi. Avui hi torna, a l'espera de convertir el Mallorca en la setena víctima que hi cau de manera consecutiva.

Des de fa més de tres mesos, que els gironins no fan pas altra cosa que encadenar victòries a casa. L'empat amb el Tenerife (1-1) del 5 de novembre va ser l'última vegada que van cedir-hi algun punt. Després, han guanyat de manera consecutiva el Lugo (3-1), Llevant (2-1), Nàstic (4-2), Còrdova (2-0), Sevilla Atlètic (2-0) i Valladolid (2-1). Per intentar també sotmetre el Mallorca, la recepta de Pablo Machín serà la mateixa de sempre. Defensa amb tres centrals, carrilers incisius com punyals, un mig del camp que pressioni i que hi posi intensitat, i perill constant dels seus homes més ofensius. De peces en tocarà ben poques, tot i que una d'elles ho farà per obligació. Pere Pons, titular de manera consecutiva durant les últimes 24 jornades, està descartat per sanció. Una «baixa sensible» per al tècnic, com ell mateix reconeixia ahir. «Pere Pons no és Déu», deia per treure ferro al cas, alhora que, tanmateix, confessava que «és difícil trobar un jugador amb les seves mateixes característiques a la nostra plantilla i també a qualsevol dels equips de Segona A». El seu lloc l'ocuparà Rubén Alcaraz, secundat pel centenari Àlex Granell. Més avançats, Borja i Portu formaran una segona línia letal. A dalt, Machín haurà de decidir entre Sandaza i Longo.

Al darrere, la tripleta de centrals serà l'habitual: Ramalho, Alcalá i Juanpe. A la dreta, Coris podria tornar a ser titular en detriment de Maffeo (Cifuentes s'ha entrenat al marge durant tota la setmana i tot just ahir treballava amb el grup per primer cop, així que difícilment anirà convocat), mentre que a l'esquerra el lloc se'l disputen Aday i Mojica. El colombià va debutar dissabte passat a Almeria sortint des de la banqueta.

Tot, per superar un Mallorca que és a només un punt del descens, tot i que els balears venen de guanyar el Rayo i buscaran a Montilivi la segona victòria consecutiva. El tècnic Javier Olaizola recupera el serbi Dejan Lekic, però té les baixes d'Álex Vallejo, Jon Ansotegui, James, Juan Rodríguez i Santamaría. Brandon Thomas i Sasa Zdjelar han viatjat tot i haver arrossegat problemes físics durant la setmana.