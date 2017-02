Machín: «Hem patit per sumar tres punts que són la glòria»

Vestidors

Encara vermell i excitat després de l'alegria i l'emoció de la important victòria contra el conjunt balear, Pablo Machín sortia a la roda de premsa posterior al partit assegurant que «tots dos equips hem fet els mateixos mèrits pel que fa a la intensitat» i que el rival «ens ha posat en molts problemes a l'hora de deixar-nos jugar la pilota des del darrere», un fet que condicionava l'estil de joc i el partit ofert pels jugadors gironins. L'únic gol del partit va arribar a pilota parada i, tot i que el Mallorca va disposar de tres clares ocasions per marcar en el primer temps, els dos equips van estar «intensos i disciplinats en defensa», com remarcava el tècnic sorià.

El Mallorca va posar en dificultats els gironins, que van disputar el partit més complicat a Montilivi d'aquesta temporada. El rival va superar en moltes fases del partit els gironins, sobretot al mig del camp, però l'encert de cara la porteria contrària va acabar sent determinant. Aquest encert es va traduir en «tres punts que tenen gust de glòria», tal com va vaticinar Machín. Sabia el Girona que tot i la situació a la classificació del conjunt de Palma, el partit es presentava complicat per a un conjunt de condicionants als quals els gironins es van saber sobreposar. L'absència de Pere Pons va desfer l'equilibri d'un mig del camp que anava atabalat en algunes fases del duel, però on la «intensitat defensiva», com va dir Pablo Machín, es va saber sobreposar.

«El terreny de joc no estava en les millors condicions i això generava una sensació d'inseguretat al futbolista». Pablo Machín atribuïa, a parts iguals pels dos equips, que el mal estat del verd de Montilivi va condicionar el partit. Segurament encara patint les seqüeles de l'aiguat i el partit del dia del Sevilla Atlètic, el camp encara es feia pesat per als jugadors i la pilota no rodava en les millors condicions. Fa quinze dies, contra el Valladolid, el segon i afortunat gol gironí va tenir molt a veure amb l'estat de l'herba. «El camp no estava bé per jugar per terra i per això hem optat per un joc més directe. A la segona meitat hem augmentat la intensitat i hem pogut tancar més al seu camp el Mallorca», assegurava Machín. Fruit d'aquesta insistència acabaria arribant el premi, un gol de Juanpe a pocs minuts del final que deixava els tres punts a Girona. El tècnic blanc-i-vermell va considerar que «el gol no ha estat fortuna, sinó que ve d'una gran centrada i una molt bona posterior rematada de cap».



L'empenta final de Montilivi

«Encara que quedi malament dir-ho, quan he sentit la pressió del públic als últims minuts quasibé se m'ha posat dura». Així de contundent expressava les seves emocions Pablo Machín després de la pressió del públic als últims minuts de partit, quan ha acompanyat a l'equip cap a la victòria. A més, també ha estat clau la presència al terreny de joc d'un home com Eloi Amagat, que amb la seva experiència s'ha posat l'equip a l'esquena amb calma i serenitat, sobretot a l'hora de frenar el ritme del partit. «Laveterania i el saber estar de l'Eloi ens ha vingut a la perfecció. A poc a poc som un equip més madur», deia Machín, fent al·lusió també a un partit que no volem recordar, on l'equip va pecar d'un nerviosisme que li va acabar costant un ascens.

El partit no deixava bones sensacions però digueu-li fortuna o digueu-li saber estar, el Girona va acabar emportant-se el partit contra el Mallorca. Això, probablament, fruit també per la inèrcia positiva i satisfactòria en què l'equip gironí es troba a la classificació de la Segona Divisió. «Les coses ens van de cara perquè anem els segons classificats. Si ens en sortim és perquè la gent està treballant al màxim. És la clau perquè puguem rendir a aquest nivell. No som els que fem el millor futbol però no conec cap equip més intens que nosaltres».



Avui amistós a Blanes

Després de la victòria d'ahir, l'equip disputa aquest matí un amistós a les instal·lacions del Top Ten de Blanes contra l'equip xinès del Quingdao Huanghai, equip entrenat pel vallesà Jordi Vinyals. Serà una nova oportunitats per als menys habituals.