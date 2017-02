Els veterans vibren amb un altre triomf

Aprofitant la visita a Montilivi del Mallorca el Girona, a través del directiu Albert Mateos, va organitzar una trobada i un dinar d'un grup de veterans, bàsicament els que van jugar la darrera temporada de Vista Alegre (1969/70) i la primera de Montilivi (1970/71). Es dona la circumstància que l'actual president dels veterans del Mallorca, Julià Mir, va ser també jugador del Girona FC. Ahir va estar acompanyat per Sebastià Company i Pep Planas, també exfutbolistes dels dos clubs. Pel bàndol del Girona van participar del dinar Dioni Benítez, Lluís Busquets, Santi Carrasco, Sebastià Company, Nitus Granados, Diego Guevara, Martí Gratacós, Jordi Gruart, Joaquim Hernández, Albert Martí, Benet Masferrer, Julià Mir, Jordi Molas, Chus Monchón, Pere Moy, Mariano Lloveras, Manel Pagès, Peret Pla, Pep Planas, Francesc Puig Ribot «Curta», Llorenç Riera, Isidre Sala i Bautista Sastre. També hi eren l'expresident Narcís Codina, i en representació dels veterans Geni Bou i Xavi Agustí, i l'exmassatgista Ricardo Soley. Tots es van trobar a l'estadi, van dinar al Siloc i van acabar la jornada vibrant a Montilivi amb el Girona-Mallorca. Al partit només hi van faltar, per diversos motius, Xavi Agustí, Nitus Granados, Isidre Sala i Manel Pagès.